عقد قران الفنانة البحرينية شيلاء سبت والمطرب اليمني فؤاد عبدالواحد

احتفلت الفنانة البحرينية، شيلاء سبت، بعقد قرانها على المغني اليمني، فؤاد عبدالواحد، وذلك في مفاجأة كبيرة لجمهورهما لاسيما وأن الثنائي لم يكشف عن ارتباطه سابقا.

وشاركت الفنانة البحرينية، هيفاء حسين، صورة جمعت بين شيلاء سبت وفؤاد عبدالواحد، وذلك من خلال خاصية ”الاستوري“ عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، حيث دعت لتهنئتهما بمناسبة عقد قرانهما.

وكتبت هيفاء حسين، ”أبارك لأختي شيلاء والأخ فؤاد على عقد قرانهما، ربي يسعدكما ويرزقكما الذرية الصالحة يا رب“..

يأتي منشور هيفاء حسين، عقب جدل واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، أحدثه كل من شيلاء وفؤاد عبدالواحد، بشأن حقيقة ارتباطهما أو زواجهما إذ شارك كل منهما صورة موحدة عبر حسابيهما في موقع ”إنستغرام“ دون الكشف عن أي معلومة حول تلك الصورة أو مناسبتها.

واكتفى فؤاد عبدالواحد، بمشاركة الصورة مع منشن وضعه للفنانة شيلاء سبت وإيموجي ”وردة“، بينما شاركت شيلاء سبت، الصورة ذاتها عبر حسابها في ”إنستغرام“ وتطبيق ”سناب شات“، وعلقت: ”الحمدالله“ مع الإشارة إلى حساب فؤاد عبدالواحد.

وكان تسبب الثنائي في حالة جدل على موقع ”تويتر“ حيث تداول مغردون الصورة ووجهوا أسئلتهم إلى شيلاء سبت وفؤاد عبدالواحد، إن كان ثمة ارتباط قد حدث فعلا أم أن هناك عملا مشتركا سيجمعمها من خلال أغنية أو كليب، أم أن هناك جلسة تصوير بينهما لصالح إحدى المجلات.

والفنان فؤاد عبد الواحد من مواليد الـ2 من مايو 1987، وهو مغن يمني، ولد في محافظة تعز جنوبي اليمن وظهرت موهبته الفنية منذ أن كان صغيرا، وما أن وصل إلى السادسة عشرة من عمره بدأ حياته الفنية بإقامة مهرجانات واحتفالات وأفراح واستطاع أن يؤسس ”فرقة زين“ رغم ممانعة أهله.

وفي عام 2010 حصل على لقب نجم الخليج وذلك في المسابقة التي نظمها تلفزيون دبي والتي استمرت 13 أسبوعا وتوج باللقب وتم تسليمه درع المسابقة وشيك بمبلغ 100 ألف درهم إماراتي، بينما كان تلقى قبل المسابقة وعلى مدى شهرين دورات تدريبية في ستة مجالات شملت الرياضة والمسرح والصوت والألحان وغيرها من المجالات الفنية، ومن ثم أطلق أول ألبوماته بعنوان ”فؤاد عبد الواحد 2016“ وضم 18 أغنية تعاون فيها مع عدة شعراء وملحنين من الخليج واليمن أبرزهم الفنان صلاح الزدجالي.

أما الفنانة شيلاء سبت فهي من مواليد الـ19 من أغسطس عام 1989، وهي ممثلة وعارضة أزياء بحرينية، عرفت من خلال ظهورها في مسابقة بحرين توب مودل، إذ فازت بملكة جمال البحرين عام 2010.

وولدت شيلاء سبت، في مدينة المحرق، وتخرجت في جامعة نيويورك للتكنولوجيا في تخصص إدارة الموارد البشرية، وهي من أسرة فنية فوالدتها الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات شيماء وشذى وأبرار سبت، وبدأت التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي ”عائلة أبو رويشد“ عام 1998 إلا أنها لم تستمر بالتمثيل حينذاك.

وقررت شيلاء سبت، العودة للتمثيل عام 2011 وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، كما شاركت عام 2013 بمسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في الهند في مارس من العام ذاته ولكن لم تفز باللقب.