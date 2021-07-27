بعد شقيقتها مرام.. هند البلوشي تصاب بفيروس كورونا

تعرضت الفنانة الكويتية هند البلوشي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، معلنة دخولها مرحلة العزل الصحي في المنزل، التي تستمر حتى الخامس من آب/أغسطس المقبل، كي تجري بعدها ”مسحة“ جديدة للوقوف على مسألة التعافي من عدمه.

وطالبت هند البلوشي، بعد أن لحقت بشقيقتها مرام، التي أصيبت بالفيروس أيضًا، جميع من خالطوها خلال الفترة الماضية بإجراء فحص كورونا.

وأوضحت أنها كانت تتعامل بشكل طبيعي في حياتها اليومية، ومشددة على أن تلقيها اللقاح المضاد لكورونا أسهم في تخفيف الأعراض عليها لاسيما أنها مريضة ”ربو“.

وشاركت هند متابعيها عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، وعبر خاصية الاستوري عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، نتيجة فحص كورونا.

وكتبت قائلة: ”نداء لكل من خالطني الأسبوع الماضي، واليومين الماضيين، الرجاء عمل تحليل بي سي آر لفحص كورونا“.

وعقبت هند بنوع من التخفيف عن نفسها قائلة: ”ودام تركونا والقهر إني باخرها لأن الأعراض صارلها أسبوع وأمس وأول أمس فقدت الحاستين الشم والتذوق والحين ردوا وسويت مسحة على آخرها وحجر.. حبايبي جهزوا الشيبس والعصير والحب والخرابيط وجياكم لايف اليوم بعد الشور الكروني“.

وأكدت أنها تلقت التطعيم ضد كورونا، ورغم هذا ترتدي الكمامة في أغلب الأوقات، وأيضًا كانت من المتطوعين في الدفاع المدني لمواجهه كورونا، وتابعت التطوع مع جمعيات أيضًا.

وأبدت هند البلوشي اندهاشها من إصابتها بالفيروس في بلدها الكويت، رغم أنها سافرت إلى أكثر من مكان بالخارج، بينها تركيا ومصر، مردفة: ”سبحان الله جتني كورونا وأنا واخدة التطعيمين وفي بلدي الكويت“.

وطالبت الجمهور بالحصول على اللقاح لأنه مهم، واستشهدت بأنها مريضة ”ربو“، وبسبب حصولها على اللقاح، كانت حالتها ستسوء، معقبة: ”كنت هرقد في المستشفى واحتاج أكسجين“.

ولحقت هند البلوشي بإصابتها تلك بشقيقتها الفنانة الكويتية مرام، التي أعلنت إصابتها بكورونا مؤخراً، وهو ما تسبب في إبعادها عن العرض المسرحي ”المهمة الصعبة“، الذي يجري هذه الأيام على مسرح ”حولي بارك“، على مدار أسبوعين بالتزامن مع موسم عيد الأضحى.

ونشرت مرام البلوشي، صورة لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، أوضحت فيها أنها تأكدت من الإصابة بكورونا، وطلبت الدعاء، إذ دونت كلمات على الصورة قائلة: ”تأكدت إصابتي بفيروس كورونا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. ادعوا لي بالشفاء وإن شاء الله أرجع لعروض المسرحية“.

وقالت مرام إنها أصيبت بكورونا رغم حصولها على اللقاح المضاد للفيروس، فكتبت: ”الحمد لله على كل شيء أنا متطعمة وصابني بس الحمد لله قادرة أتنفس ومسيطرة على الحرارة.. ادعوا لي“.