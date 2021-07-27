شهد الشمري تواجه اتهامات بالحمل خارج إطار الزواج

تعرضت الشاعرة والإعلامية العراقية شهد الشمري لاتهامات وانتقادات واسعة، بعد وضعها مولودتها الأولى، حيث اتهمها البعض بالولادة خارج إطار الزواج.

وجاءت تلك البلبلة حول شهد الشمري بعدما أقدم البعض على مقارنة تاريخ وضعها مولودتها الأولى من زوجها، وتاريخ إعلان زواجها، وهو ما رأى المنتقدون أنهما توقيتان غير متناسبين مثيران جدلاً حول هذا الأمر.

ورأى المنتقدون أن الفترة القصيرة بين حفل الزفاف الذي أقيم في فبراير الماضي، لا تتناسب مع الفارق الزمني لموعد الولادة، وهو ما قدره البعض بـ 5 أشهر فقط.

وانبرت الفنانة العراقية آلاء حسين، لتوضيح المسألة والرد على الجدل الدائر، بشأن مواطنتها شهد الشمري، نافية عنها تلك الاتهامات.

وقالت آلاء حسين: ”البنية تزوجت العام بكورونا وحجر بكل الكوكب وسوت الحفلة بعد فتح الحظر كلكم تعرفون والكل شافت صدك اكو فد ناس باطل وطعانة أعراض وبلا أي تفكير أو أخلاق أو ضمير ومن تفوت على بروفايل الطاعنين بالعرض الكبير عند الله تلكه الأدعية والآيات والحكم والمواعظ والمثاليات وانتو ولا يم الله ولا رسوله ولا أهل بيته صدك جذب استغفروا الله“.

واكتفت شهد الشمري بالإشارة إلى رد آلاء حسين، معلقة عليه بقولها: ”حبيبتي الغالية آلاء حسين الواعية المثقفة كون كلها تصير مثلج“.

وكانت شهد الشمري قد استقبلت مولودتها الأولى، قبل يومين وفق ما أعلن زوجها العراقي فهد زيد، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، معربا عن سعادته وشعوره بالفرح، حيث ظهر في صورة له وهو يحمل طفلته ومرتديا الملابس المعقمة في غرفة العمليات الجراحية.

واعتبر زوج فهد الشمري، ابنته التي أطلق عليها اسم ”ناي“، إضافة لعالمه الجديد، إذ كتب في تعليقه على الصورة: ”هذه أول مرة ألمس وأستشعر الفرح بين يدي أنت أجمل إضافة لعالمي ابنتي (ناي)“.

وكانت شهد الشمري، قد فاجأت الجمهور يوم الثلاثاء 23 يونيو من العام الماضي، بإعلان عقد قرانها على فهد زيد، بعد خطبتهما القصيرة، التي دامت مدة أسبوعين فقط.

وأعلنت كل من شهد الشمري وخطيبها، عقد القران، عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقيم عقد القران داخل محكمة الأعظمية، وسط التزام بإجراءات احترازية ووقائية، بحسب ما جاء في خاصية ”الاستوري“.

ونشرت شهد الشمري، صورا جمعتها بزوجها ”فهد“ عبر ”إنستغرام“ وكتبت: ”عُقد القلبُ بالقلب، بعد التناغم الجميل بين عقلي وقلبي.. الحمد لله تم عقد قراني اليوم على من اخترته شريكًا لي“.