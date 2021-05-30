الكشف عن الصور الأولى لحفل زفاف بوريس جونسون وكاري سيموندز

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الأحد، عن اللقطات الأولى من حفل زفاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وكاري سيموندز، والذي أُقيم بشكل مفاجئ وسري في كاتدرائية وستمنستر وسط لندن.

وتُظهر الصور التي تم التقاطها في حديقة ”داونينغ ستريت“، سيموندز وهي ترتدي ثوبًا أبيض من الدانتيل بقيمة 2870 جنيهًا إسترلينيًا لمصمم الأزياء كريستوس كوستاريلوس، وإكليلًا من الزهور البيضاء في شعرها، وهي تنظر بلطف إلى زوجها في الحديقة المضاءة بضوء الشمس.

بينما ارتدى ”جونسون“ بذلة داكنة أنيقة مع ربطة عنق باللون الأزرق.

وفي صورة ثانية، تظهر العروس حافية القدمين مع زوجها، الذي تخلّى عن سترته وربطة العنق، وفي الخلفية، يمكن رؤية أحبال الزينة.

ووجّه وزراء ونواب حزب المحافظين، والسي كير ستارمر، التهاني لجونسون، عبر تويتر، على الرغم من أن بعض نواب حزب العمال انتقدوا هذا التوقيت، زاعمين أنها محاولة لدفن ”الأخبار السيئة“ حول فيروس كورونا.

من جهته، قال المتحدث باسم مكتب جونسون في داونينغ ستريت:“تزوج رئيس الوزراء وسيموندز، بعد ظهر أمس، في حفل صغير بكاتدرائية وستمنستر، وسيحتفل الزوجان بزواجهما مع العائلة والأصدقاء الصيف المقبل“.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من انتشار تقارير، تفيد بأن الزوجين كانا يخططان لحفل زفاف ”فخم“ العام المقبل.

وخطب ”جونسون“ سيموندز، أواخر 2019، ورفض في مناسبات عديدة التعليق على خططهما للزواج.

ويعد بوريس جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج وهو في منصبه منذ 199 عامًا.