ابنه كشف آخر كلماته.. تدهور الوضع الصحي للموسيقار السعودي طلال باغر‎

كشف ريان باغر، نجل الموسيقار والملحن السعودي طلال باغر، رئيس لجنة الموسيقى في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة، عن تعرض والده لانتكاسة صحية، حيث يتواجد حاليا داخل العناية المركزة، جراء إصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وكشف ريان باغر، في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“، عن آخر كلمات قالها والده، قبل انتكاس الحالة الصحية له، وأكد أن ما قاله والده من بين ما دونه في وصيته.

وقال نجل طلال باغر، في تغريدته: ”‏والدك اللي غدرت به الحياة كانت آخر كلمة لأبويا الله يرفع عنه، في وصيته لما حس إنه حالته حتنتكس.. يارب صبرني وقويني وأقر عيني بشوفته.. الحمد لله على كل شيء“.

والدك اللي غدرت به الحياة كانت اخر كلمه لابويا الله يرفع عنه في وصيته لما حس انه حالته حتنتكس … يارب صبرني وقويني واقر عيني بشوفته .. الحمدلله على كل شيء — ريان باغر (@Engsuggestion) May 30, 2021

وكان قد أكد ريان باغر، أن الأسرة تعيش ابتلاء من الله هذه الفترة، حيث تعرضت والدته وأشقاؤه للإصابة بكورونا، كما أن والده يتواجد في العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية وجرى وضعه على جهاز تنفس صناعي.

ودون ريان باغر، تغريدة في حسابه على موقع ”تويتر“، كتب فيها: ”ابتلاء شديد من الله يختبر فيه صبرنا وإيماننا، أبويا في العناية المركزة تحت الملاحظة (تنفس صناعي)“.

وتابع نجل طلال باغر، قائلا: ”أمي وأخواتي كلهم ”مصابين“ ما أقدر أشوفهم وأخفف عنهم مؤمن بقضاء الله وما أملك لهم إلا الدعاء نصيحة: لا تكونوا جاهلين وتقولوا ما في كورونا والتطعيم مهم لتخفيف الآثار.. ارحمنا يالله“.

ابتلاء شديد من الله يختبر فيه صبرنا وايماننا ابويا في العنايه المركزه تحت الملاحظة ( تنفس صناعي ) امي واخواتي كلهم مصابين مااقدر اشوفهم واخفف عنهم مؤمن بقضاء الله ومااملك لهم الا الدعاء نصيحه : لاتكونوا جاهلين وتقولوا مافي كرونا

والتطعيم مهم لتخفيف الاثار ارحمنا يالله — ريان باغر (@Engsuggestion) May 26, 2021

ويتمتع الملحن والموسيقار طلال باغر، بمشوار فني حافل حيث تعاون مع كثير من الفنانين سعوديين وعرب، من أبرزهم طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وديانا حداد وغيرهم.