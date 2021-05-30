شقيقة "مودل روز".. ليان عبدالله تكشف طبيعة مرضها الخطير

كشفت ليان عبدالله، شقيقة الفاشينيستا السعودية مودل روز، لمتابعيها عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، طبيعة مرضها الذي بات يهددها بالإصابة بـ“العمى“، حيث استعرضت عبر مقاطع لها تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها، وتسببت في نقلها للمستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وأكدت ليان عبدالله، أنها تعاني من التهاب شديد في الأذن الوسطى تسبب لها في حالة ”دوار“، وجعل الفريق الطبي يتدخل بتوصية بالعلاج الفوري؛ لأنه في حال تأخر علاجها فمن الممكن أن تصاب بالعمى حال زاد الالتهاب أكثر من ذلك.

وكتبت ليان عبدالله في التفاصيل: ”إنها منذ 10 سنوات عانت من هذه الحالة واضطرت للجلوس شهرا كاملا طريحة الفراش“، وأضافت: ”كل ياللي تطمنو علي ويسألو شفيك شكرا لكم عندي التهاب في الأذن الوسطى ومرة زاد عن عنده صار يسبب دوران واستفراغ تكرمون قالي لازم علاج سريع ولا ممكن يسبب عمى لو تفاقم الله لا يقوله“.

وأوضحت ليان عبدالله: ”قبل 10 سنين جاني هالدوران نفسه وجلست شهر ما اتحرك من فراشي وأصرخ إذا أحد شغل النور كان يعورني وكنت ما حرك راسي حس الدنيا تدور بسرعة كني راكبة لعبة حرفيا كان أكثر شهر مرعب مريت فيه وللأسف توقعت أنني تعالجت لكن آخر فترة بدأ ينزل صديد من أذني“.

وعقبت ليان عبدالله، قائلة: ”ورحت لدكتور قال لي ما فيك شي وسوالي غسيل أذن.. بس لو من أول قالي رجعت لك الحالة كان عالجتها سريع قبل تتفاقم الحالة“.

وطمأنت شقيقة مودل روز، الجمهور على وضعها الصحي، بقولها: ”اليوم أحسن بحاول أعالجه قبل تجيني الحالة اللي جتني وأنا صغيرة لأن كان شي مرعب ومؤلم حبيت يارب ما يتكرر فضفضة للي حابين يتطمنو“.

يذكر أن ليان عبدالله، هي شقيقة الفاشينيستا مودل روز، وكانت قد شاركت متابعيها على ”السوشيال ميديا“ مقتطفات من حفل عيد ميلادها، والتي كان من أبرزها تلقيها هدية، وهي سيارة مرسيدس حديثة، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“.