الفنانة التونسية درة: أنا لست زوجة ثانية

حسمت الفنانة التونسية درة زروق، الجدل الدائر بشأن زواجها من رجل الأعمال ومصمم الديكورات المعروف، هاني سعد، حيث قدمت دليلا على أنها الزوجة الوحيدة له حاليا.

ويأتي رد الفنانة التونسية على خلفية حديث الجمهور حول وجود زوجة أخرى لهاني سعد وأبناء منها، واتهامها بأنها خطفت رجلا من زوجته وأبنائه وأنها السبب في الابتعاد عنهم.

وأكدت درة في ردها على متابعة لها بموقع ”انستغرام“، اتهمتها بأنها أصبحت شخصية شريرة بعدما خطفت زوجا من زوجته، قائلة إن ”هذا الطلاق مثبت في عقد زواجها، وذلك لقطع الحديث تماما عن كونها الزوجة الثانية“.

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وشددت درة على أن عقد زواجها موثق ومسجل في تونس التي تمنع تعدد الزوجات، قائلة إن ”الطلاق مكتوب في عقد الزواج ومفيش حد بينشر أوراقه الرسمية للناس وهي حاجة المفروض ما تخصهمش أساسا“.

وكانت درة قد أرفقت تعليقا على الصور التي نشرتها لها قائلة: ”في نهاية الحياة.. ما يهم حقًا ليس ما اشتريناه ولكن ما نبنيه، ليس ما حصلنا عليه ولكن ما نشاركه، ليس كفاءتنا ولكن شخصيتنا، وليس نجاحنا ولكن أهميتنا.. عش حياة الحب“.

وكانت درة قد ارتبطت بالمهندس هاني سعد، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بحفل أقامته في الجونة، بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفني، الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظات السعيدة، لتنهي عام 2020 بدخولها القفص الذهبي.