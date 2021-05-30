وفاة المصور البحريني حميد جعفر الطيف إثر سقوطه من رافعة

توفي المصور البحريني حميد جعفر الطيف يوم السبت، إثر سقوطه من رافعة في أثناء تصويره مشهدا لمسلسل تلفزيوني في القرية التراثية.

وكان الفقيد شارك في عدة أعمال في البحرين وخارجها، كان آخرها برنامج ”كفو“ الرمضاني.

وعلقت روان مهدي على الحادثة عبر منشور على ”إنستغرام“: ”ما أدري إلى متى واحنا الأساسيات الفنية لعملية التصوير مو قادرين ننظمها بشكل سليم .. إلى متى واحنا في فوضى وعندنا كل هالإمكانيات .. مسؤولية كل فنان يساهم في التغيير واحنا قادرين .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. الله يرحمك“.

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وشاركت شيماء سبت، صورة للراحل عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“ قائلة: ”الله يرحمك اخوي بودانة ويغفر لك ويعفو عنك لاحول ولاقوة الا بالله إنّا لله وإنّا إليه راجعون‬⁩، ‏اللهم اغفر لعبدك حميد جعفر الطيف (بودانة) ‏واجعل ما أصابه تكفيرا لذنوبه ورفعة في درجاته اللهم آنس وحشته واجعله راضيا مرضيا ضاحكا مستبشرا وألهم أهله وذريته الصبر واربط على قلوبهم“.

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عبدالله بوشهري، كتب ”يا حبيبي يا بو دانة الله يرحمك تعرفت عليك قبل 3 سنين في مسلسل الخطايا العشر وطلعت في مشهد معاي وكل ما اشوفك نتذكر المشهد ونضحك شلون صورنا المشهد هالسنة رجعت اشتغلت معاك وكل يوم كنت تعزمني على الفطور والحلويات اللي كنت تيبهم وتنطرني ايي عشان نضحك ونصور من اطيب الناس اللي شفتهم في البحرين يا جماعة ادعوله يحتاج دعاءكم الله يرحمك يا بو دانه ويصير اهلك“.

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