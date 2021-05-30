رئيس الوزراء البريطاني يعقد قرانه على كاري سيموندس بعيدا عن أنظار الفضوليين

تزوج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من خطيبته كاري سيموندس في حفل زفاف سري في كاتدرائية وستمنستر يوم السبت.

ووفقا لما أفادت به صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فقد أتم جونسون البالغ من العمر 56 عاما وسيموندس البالغة من العمر 33 عاما مراسم زواجهما في كاتدرائية وستمنستر وسط لندن، على بعد نحو ميل واحد من مقر الحكومة، وهي نفس الكاتدرائية التي شهدت تعميد ابنهما ويلفريد العام الماضي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي أرسلا الدعوات لأقاربهما وأصدقائهما في اللحظة الأخيرة لحضور الحفل وسط لندن، مضيفة أنه حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في حوالي الساعة 1.30 ظهرا تم إخلاء الكنيسة ذات الطراز البيزنطي فجأة من الزوار، حيث قال الموظفون إنها ستغلق.

وبعد نصف ساعة دخلت سيارة ليموزين تحمل العروس إلى الساحة بالقرب من الباب الغربي الرئيسي، وكانت العروس سيموندس ترتدي فستانا أبيض طويلا.

وسار رئيس الوزراء وعروسه في ممر الكنيسة على أنغام الموسيقى الكلاسيكية وتبادلا قبلة بعد قراءة عهودهما.

وكشف مصدر مقرب أن الأمر برمته جرى وسط سرية كبيرة وتم التخطيط له بدقة.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من رفض مكتب جونسون في داونينج ستريت التعليق على تقارير تفيد بأن الزوجين كانا يخططان لحفل زفاف ”فخم“ العام المقبل.

وخطب بوريس سيموندس في أواخر 2019، ورفض في مناسبات عديدة التعليق على خططهما للزواج.

وتزوج جونسون مرتين في السابق، وله 4 أولاد من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلير التي انفصل عنها عام 2018، وأتم طلاقه منها في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

ويقال أيضا إن لجونسون ابنة من علاقة غرامية سابقة، وعندما تم انتخابه عام 2019 كان أول رئيس وزراء بريطاني يعيش في داوننغ ستريت مع شريكة من دون زواج.

وقد سُلّطت الأضواء على الخطيبين جونسون وسيموندس في الأسابيع الأخيرة، بسبب تحقيق في فضيحة تتعلق بالكلفة العالية لإعادة تجديد ديكور شقتهما في داوننغ ستريت.

تجدر الإشارة إلى أن بوريس جونسون هو أول رئيس وزراء يتزوج وهو في منصبه منذ 199 عاما.