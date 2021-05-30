آخر تطورات الوضع الصحي لدلال عبدالعزيز (فيديو)

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، عن مستجدات الوضع الصحي للفنانة المصرية دلال عبد العزيز، متحدثا عن ما تحتاجه للتعافي تماما من إصابتها بكورونا.

وقال حسام حسني، في تصريحات متلفزة، إن الفنانة دلال عبد العزيز، في حالة صعبة بالفعل بالرغم من سلبية مسحة كورونا، مشددا على أنها تحتاج جرعات أكسجين عالية وبشكل مكثف، كي تمر من تلك الأزمة.

ونوه رئيس اللجنة العلمية، بأن الفريق الطبي الذي يشرف على الحالة الصحية لها يقوم بدوره على أكمل وجه من أجل تحسن حالتها، موجها لهم الشكر على ما يبذلونه معها.

وكانت قد أصيبت الفنانة دلال عبد العزيز، بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل ”عالم موازي“ مع ابنتها دنيا سمير غانم، وتم وقف التصوير وإلغاء عرضه.