جواهر الكويتية تكشف حقيقة تعافيها من السرطان (فيديو)

نفت الفنانة جواهر الكويتية، الأنباء التي ترددت بشأن تعافيها من مرض السرطان، وعودتها إلى بلادها الكويت.

ووثقت جواهر الكويتية، مقطع فيديو، عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، تمنت فيه أن يتم استقاء الأخبار الخاصة بها من حسابيها على ”سناب شات وإنستغرام“، مبينة أن نبأ تعافيها ”فأل طيب“، لكنه أحدث بلبلة وسط أهلها والمقربين منها.

وتمنت جواهر الكويتية، أن يكون هناك مصداقية في نقل أخبار مرضها، مشددة على أنها حتى اللحظة لازالت تتلقى العلاج من مرض السرطان في العاصمة البريطانية لندن.

وبينت الفنانة الكويتية أن هاتفها الخاص، لم يصمت منذ أمس بسبب الحديث عن خبر تعافيها، من السرطان، موجهة الشكر للجميع وتمنت الشفاء لنفسها ومرضى المسلمين.

https://www.instagram.com/p/CPeZGXYByRd/?utm_medium=copy_link

وكانت قد أعلنت الفنانة جواهر الكويتية إصابتها بالسرطان، في فبراير من عام 2020، عبر نشرها صورتين في حسابها بتطبيق ”سناب شات“، وكانت الصورة الأولى معبرة عن الناجين من مرض السرطان، وعلقت عليها قائلة: ”إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يا رب“.

يُذكر أن النجمة جواهر الكويتية تزوجت في مارس 2015 من النجم الكويتي شهاب جوهر.