وائل عبدالعزيز يعلن انتهاء خلافه مع شقيقته ياسمين عبدالعزيز

أعلن الفنان المصري الشاب وائل عبدالعزيز، إنهاء الخلاف بينه وبين شقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، مبينا أنه اكتفى ”حروبا“، لا تعنيه-وفق وصفه.

وقال وائل عبدالعزيز، في منشور دونه عبر حسابيه في ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، إنه لا يحمل أي ضغينة لأي شخص، معقبا: ”عفا الله عما سلف“.

وشدد شقيق ياسمين عبدالعزيز، على أن اختلافه مع شقيقته وزوجها انتهى فور إعلانهما الزواج، مبديا غضبه من بعض الأقلام الصحفية التي تقوم بالوقيعة بين الطرفين، مهددا باتخاذ الإجراءات القانونية، حال حدث ذلك مجددا.

وكتب وائل عبدالعزيز، قائلا: ”طيب عشان أنا زهقت من الموضوع ده تماما وده تصريح عن لساني وآخر مره هتكلم فيه وردا علي الصحافة الصفرا.. اختلافي مع شقيقتي وزوجها انتهي فور إعلان زواجهم“.

وتابع شقيق ياسمين عبدالعزيز، قائلا: ”ولم يعد بيني وبين أي شخص أي ضغينه وعفا الله عما سلف وكفاني خوض حروب لا تعنيني“.

واختتم وائل عبدالعزيز بالقول ”وإذا تمً أي وقيعه بيني وبين اي شخص عن طريق الصحافه ومنشيتاتها سوف اتخذ اللازم قانونيا وشكرا“.

https://www.instagram.com/p/CPeaPcNhOd1/?utm_medium=copy_link

يأتي هذا التوضيح من الفنان وائل عبد العزيز، على خلفية جدل أثير بين الجمهور قبل ساعات عندما استعاد ذكريات مشاركته في مسلسل ”لآخر نفس“، مع الفنان أحمد العوضي وشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي جرى عرضه ضم سباق موسم دراما رمضان عام 2019.

ودون وائل عبدالعزيز، تعليقا على منشور أعاد نشره على حسابه في موقع ”فيسبوك“، وتضمن صورا جمعته بالفنان أحمد العوضي، ونجوم العمل، فقال: ”أيام لآخر نفس والنية صافية“، قبل أن يقوم بتعديل التعليق قائلا: ”دي كواليس لآخر نفس“.

https://www.facebook.com/wael.abdelaziz2/posts/4264337753623661

ومن المعروف أن خلافا وقع بين الفنان الشاب وائل عبدالعزيز، وشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على خلفية زواجها من الفنان المصري أحمد العوضي.