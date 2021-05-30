الشرطة المصرية تلغي حفلا مخالفا لنوال الزغبي

ألغت شرطة السياحة في مصر، حفلا غنائيا خاصا للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، كان مقررا أن تحييه لتويج متسابقة بلقب ”ملكة جمال الكون“.

ووفقا لشرطة السياحة، فقد تم التدخل في فندق ”فيرمونت“، بالقاهرة، وألغت حفل نوال الزغبي، الذي كان مقررا إقامته في فقرة ختامية بعد حفل التتويج الأساسي.

وأكدت شرطة السياحة، أنه جرى اتخاذ قرار بإلغاء إقامة حفل ملكة جمال الكون، ككل، وذلك بسبب مخالفات جرت بشأن تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإلغاء الحفلات، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الشرطة، أنها تدخلت في الوقت المناسب لأن الحفل شهد تجمعا كبيرا من الحضور وكذلك العديد من وسائل الإعلام، إضافة إلى أنه تجاوز موعد التاسعة مساء وهو موعد الغلق.

ووفقا لشهود عيان، فقد كانت نوال الزغبي، تتحضر لإحياء الحفل لاسيما وأنها لم تظهر على المسرح منذ فترة طويلة، وحضرت مبكرا لإجراء مقابلات تلفزيونية، لكن إلغاء الحفل سبب لها إزعاجا شديدا من القائمين عليه وغادرت المكان بشكل سريع.