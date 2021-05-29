نجاة شقيق الدكتور خلود من الموت المحقق بأحد الشاليهات

نجا شقيق الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، من الموت المحقق بعد غرقه بالبحر نتيجة فقدانه الوعي أثناء استقلاله دراجته المائية، حيث استطاعت فرق الإنقاذ من انتشاله من داخل المياه.

ونشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، للحظة إنقاذ شقيقها الذي بدا في حالة إعياء شديدة، مرفقا بتعليق :“إنقاذ شاب من الغرق المحقق بأحد شاليهات بنيدر بعد تعرضه لضربة شمس وفقدانه الوعي وتعطل دراجته“.

وعلقت الدكتورة خلود على الفيديو قائلة :“هذا أخوي حبيبي ..هذا أخوي حبيبي.. الفيديو شلع قلبي.. الله حفظك ..الحمد لله في أحد شافك والا جان رحت من ايدينا يجعل يومي قبل يومك يا قلبي“.

من ناحية أخرى، تعرضت الدكتورة خلود لإصابة بعينيها بعد دخول حزام شنطة يدها فيها، وهو الأمر الذي أصابها بجرح جعلها غير قادرة على فتحها، حسب قولها.

وكان أعرب عدد كبير من متابعي الفاشينيستا الكويتية، الدكتورة خلود، عن استيائهم الشديد من استعراضها الدائم للهدايا الباهظة التي تشتريها لزوجها أمين في كل مناسبة خاصة به، وهو ما زاد غضبهم عقب نشرها مجموعة صور لغرفة ملابس كاملة جديدة، موضحة أن هذه الغرفة هي هدية ابنتها الصغيرة خلود لوالدها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بعد أن كانت قد أهدته سيارة فيراري أحدث موديل لنفس المناسبة أيضا.

ونشرت خلود عبر حسابها الرسمي على موقع ”انستغرام“ صورا لغرفة في غاية الأناقة تحتوي على أغلى أنواع الملابس والأحذية والعطور، معلقة: ”هذي هدية من خلود الصغيرة حق أحلی وأغلی أب بالدنيا.. سوتله غرفته کاملة وشرتله ملابس جديدة ورتبت کل ملابسه وأغراضه وزینتها بالورد والشموع“.