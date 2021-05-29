بعد غيابه لأشهر.. مطلق السلطان يعود للسوشيال ميديا مجددا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حديث، للبلوجر السعودي مطلق السلطان وذلك بعد اختفائه عن السوشيال ميديا منذ يونيو الماضي.

https://www.instagram.com/p/CPd7g1bByQ3/?utm_medium=copy_link

وظهر مطلق السلطان في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر صفحات السوشيال ميديا وهو يسخر من الحياة وبعض الأشخاص كعادته، ليلقى إعجاب جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير الذين دشنوا ”هاشتاغ“ باسمه .

وقال متابع :“‏‎#مطلق السلطان ..الحمدلله كنت شايلة هم تطلع اشاعة وفاته صدق، مع اني ما اتابعة كثير بس شلت هم مره وضاق خلقي بس الحمدلله على السلامة“.

#مطلق_السلطان

الحمدلله كنت شايلة هم تطلع اشاعة وفاته صدق، مع اني ما اتابعة كثير بس شلة هم مره وضاق خلقي بس الحمدلله على السلامة🤲 — sari 💎 (@unnamied) May 29, 2021

وأضاف آخر‏:“ياهلا وغلا والحمدلله على السلامة نورت كل السوشيال ميديا بنجمها الجميل مطلق الله يحفظه من كل مكروه ‎#مطلق_السلطان“.

ياهلا وغلا والحمدلله على السلامة نورت كل السوشال ميديا بنجمها الجمييل مطلق الله يحفظه من كل مكروه 🙌🏼💕💕 #مطلق_السلطان — بنت أبوهلا (@hassh4) May 29, 2021

وعلق متابع :“‏‎اقول انا صاير لي صدفه غريبه نزلت اليوم عن مطلق السلطان اني مشتاق له وبنفس اليوم رجع والله يخوف ”.

اقول انا صاير لي صدفه غريبه نزلت اليوم عن مطلق السلطان اني مشتاق له وبنفس اليوم رجع والله يخوف pic.twitter.com/CAGIu5hXRr — سديم (@SAalrou) May 28, 2021

وكان أثار اختفاء الشاب السعودى مطلق سلطان، أحد مشاهير السوشيال ميديا، جدلا كبيرا خاصة بعد نشر أدمن حساباته رسالة مقلقة عن عدم رؤيتهم له منذ 4 أشهر.