الفنانة العراقية نجلاء فهمي تجري عملية جراحية (صور)

نُقلت الفنانة العراقية نجلاء فهمي إلى المستشفى التخصصي لإجراء عملية جراحية، حيث وثقت صورا لها عبر خاصية ”الاستوري“ في حسابها على موقع ”إنستغرام“، أظهرت وجودها على سرير الشفاء.

ولم تكشف نجلاء فهمي عن طبيعة العملية الجراحية التي أجرتها، غير أنها طمأنت متابعيها بأن الجراحة تكللت بالنجاح.

ونشرت الفنانة آلاء حسين صورة للفنانة نجلاء فهمي، عبر خاصية ”الاستوري“ في موقع ”إنستغرام“، وكتبت: ”ألف صحة وسلامة وعافية، مبارك بنجاح العملية، مال الكيمر حبيبتنا شبعتنا هيطات“.

وكانت نجلاء فهمي نشرت عبر ”الاستوري“ صورا قبل دخول العمليات وعلقت ”توكلت عليك يا الله“.

وأظهرت صورة أخرى، نشرتها نجلاء فهمي، دونت عليها تفاصيل الحالة الصحية لها، والطبيب الذي سيجري لها العملية، حيث تبين أن اسمها نجلاء عبد الستار، لكنها أخفت اسم العملية التي ستجريها، وعلقت قائلة: ”دعواتكم“.