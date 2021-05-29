بعد طلاقها.. الفنانة أسما منير تحسم الجدل بشأن عودتها لزوجها الأول (صور)

حسمت الفنانة والإعلامية المصرية أسما شريف منير جدل جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عودتها لزوجها الأول محمود السكري، والد ابنتها لارا.

جاء حديث الجمهور، بعد طلاق أسما منير، ابنة الفنان المصري شريف منير، من زوجها الثاني الفنان المصري محمود حجازي، الذي وقع قبل نحو شهر ونصف الشهر.

ونشرت أسما منير صورا عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، برفقة زوجها الأول وابنتهما، موضحة أنها لم تعد لزوجها الأول، ولن يحدث هذا كما رجح البعض، لأن وضعهما الحالي أفضل كثيرا من فترة الزواج، وذلك لصالح ابنتهما لارا، على حد تعبيرها.

وعلّقت أسما منير على الصور قائلة: ”موضوع النهاردة هو إني أنا وأبو بنتي قررنا ننزل نخرج عشان لارا كان بقالها كتير مشافتناش في مكان واحد، مشافتناش في كادر واحد مع بعض“.

View this post on Instagram A post shared by 𝘼𝙨𝙢𝙖 𝙨𝙝𝙚𝙧𝙞𝙛 𝙢𝙤𝙣𝙚𝙚𝙧 (@asma.sherif.moneer)

وبشأن عودتها إلى زوجها الأول، قالت أسما منير: ”لا إحنا مش هنرجع لبعض ولأ مش بنفكر خالص في كده، لأن إحنا دلوقتي في وضع أحسن بكتير، يعني لما كنا مع بعض قررنا إننا منكملش، لكن دلوقتي هنفضل في حياة بعض لآخر يوم في عمرنا عشان لارا هتفضل ربطتنا لآخر العمر، بنحترم بعض وعملنا معادلة من أصعب المعادلات في الدنيا وأنا فخوره بينا جدا“.

وفي الخامس من نيسان/أبريل الماضي، أعلنت أسما شريف منير، في منشور عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وقوع الطلاق بينها وبين الفنان محمود حجازي.