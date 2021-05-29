محمد رمضان يطرح أغنية "لو سابني" مع الفنان الفرنسي جيمس (فيديو)

طرح الفنان المصري محمد رمضان مساء السبت أغنيته الجديدة ”لو سابني“ بالتعاون مع الفنان الفرنسي ذي الأصول الكونغولية جيمس، وذلك بعد يومين من طرح كليب أغنيته ”المكسب بتاعنا“ مع الفنان المغربي ريدوان.

ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية على ”فيس بوك“، مقطع فيديو للأغنية التي تم نشرها عبر قناة جيمس، على ”يوتيوب“، وعلق عليها قائلا: “ لو سابني؟! مش هموت لو سابني!!.. ده الأوديو وانتظروا الكليب قريبا“.



وقدم رمضان نفسه في هذه الأغنية بطريقة مختلفة عن الأغاني التي طرحها من قبل، التي كان يعتمد خلالها على الموسيقى الصاخبة، إضافة إلى استغنائه عن الكلمات التي يصف بها نفسه ”بتفاخر“، بينما قدم جيمس الجزء الخاص به في الأغنية بطريقة الراب واستخدم خلالها الموسيقى الصاخبة.

ووجه الفنان المصري خلال الأغنية نصائح إلى المحبطين الذين انفصلوا عن أحبائهم، حيث طالبهم خلالها بعدم الاستسلام والمحاولة مرة أخرى في حالة الفشل، قائلا ”وهتكسب أيه لو لحظة استسلمت لحزنك وضعفت.. الشمس بتغرب عادي وتشرق في نفس الوقت“.

يذكر أن رمضان، طرح الخميس الماضي، فيديو كليب أغنيته ”المكسب بتاعنا“، بالتعاون مع المنتج الموسيقي وكاتب الأغاني المغربي ريدوان، وظهر خلال الكليب وهو يمارس لعبة ”فري فاير“، التي يشارك فيها كأول فنان عربي في تلك اللعبة العالمية.