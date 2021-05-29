إهداء سيارة فيراري إلى الفاشينستا ملكة كابلي بتوقيع مجهول (صور وفيديو)

تلقت الفاشينيستا وخبيرة التجميل ملكة كابلي هدية ثمينة عبارة عن سيارة فيراري، حمراء اللون.

وأكدت كابلي أن السيارة هدية من شخص ما، دون أن تكشف أي تفاصيل عن هوية المرسل أو المناسبة التي استدعت هذه الهدية الثمينة.

ونشرت كابلي مقطع فيديو عبر موقع ”سناب شات“، وهي تحمل باقة ورد، وتفتح باب السيارة، في حين تقول صديقتها، التي كانت تصورها :“شو هاد الجمال، هي دي الهدايا ولا بلاش“، لتقوم بعدها بنشر المزيد من المقاطع وهي تسوق السيارة، معبرة عن سعادتها البالغة.

وتوقع بعض متابعي ملكة كابلي، أن تكون الهدية من طليقها البلوغر الكويتي أحمد السالم، خاصة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له وهو برفقتها ما جعل الجمهور يتحدث عن احتمال عودتهما لبعضهما مجددا.

وجاء الحديث عن تلك العودة في أعقاب تلقي اللقاح المضاد لكورونا، حيث جاء ظهورهما في الصورة وهما في أحد مراكز التلقيح في السعودية.

وخرج أحمد السالم عن صمته في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، جمع فيه بين الصورة ومقطع تلقيه اللقاح محل الجدل، وذلك بعدما تم اتهامه وطليقته ملكة كابلي بخداع الجمهور والكذب بشأن طلاقهما، وأنهما كانا يرغبان في إثارة الجدل وجذب مشاهدات فقط.

وقال أحمد السالم إنه نشر وثيقة طلاقه الرسمية من ملكة كابلي ولن يستفيد شيئا من خداع الجمهور، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ملكة كابلي ليست عدوة له كي لا يقابلها أو تجمعهما الصدفة في أي وقت.