الفنانة جوي هاني تحتفل بزفافها وترقص على إيقاع "أنا بدي جن" (فيديو)

احتفلت الفنانة اللبنانية جوي هاني، مساء السبت، بزفافها على مواطنها جان بيار طحان، بحضور عائلتيهما وأصدقائهما المقربين.

ونشرت جوي عبر صفحتها على ”إنستغرام“ مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء تحضيرها لزفافها، إضافة إلى احتفالها ورقصها وسط أصدقائها وأقاربها.

وظهرت جوي في أحد الفيديوهات مرتدية فستانا أبيض مكشوف الكتفين، و“طرحة“ طويلة غطت الفستان، وممسكة بباقة من الورود، وبدأت في الرقص على أغنية ”أنا بدي جن“ للفنان اللبناني رامي عياش، في فيديو آخر ظهرت ترقص على أنغام أغنية ”حبيبي يا نور العين“ للفنان المصري عمرو دياب.

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كما حرصت جوي هاني على نشر مقطع فيديو لها أثناء دخولها الكنيسة، ولقائها زوجها جان بيار، لإجراء مراسم الزفاف، حيث بدت سعيدة بدخولها القفص الذهبي.

https://www.instagram.com/p/CPdYjGPHeLl/?utm_source=ig_web_copy_link

وكانت الفنانة اللبنانية نشرت، أمس الجمعة، صورة تجمعها مع جان، عبر صفحتها على ”إنستغرام“ وعلقت عليها قائلة: ”بدأ العد التنازلي لحفل الزفاف“.