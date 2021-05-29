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مي العيدان تهاجم نورة العميري بعد سخريتها من فتاة سمينة
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 17:50 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 18:20 GMT

مي العيدان تهاجم نورة العميري بعد سخريتها من فتاة سمينة

أبدت الإعلامية الكويتية مي العيدان استياءها الشديد من سخرية مواطنتها الفنانة نورة العميري من فتاة وزنها زائد، من خلال تعليقها عبر حسابها الرسمي على تطبيق 'سناب

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المصدر: شيرين الجمال – إرم نيوز

أبدت الإعلامية الكويتية مي العيدان استياءها الشديد من سخرية مواطنتها الفنانة نورة العميري من فتاة وزنها زائد، من خلال تعليقها عبر حسابها الرسمي على تطبيق ’سناب شات“.

وكانت العميري قالت إنها وبعد رؤية هذه الفتاة ترتدي الملابس نفسها التي اشترت مثلها، قررت أن تسترجعها من المحل؛ لأن شكل الملابس سيىء على هذه الفتاة بسبب وزنها الزائد.

لكن ذلك استفز العيدان، فردت عليها، عبر حسابها الرسمي على موقع“ انستغرام“ بالقول: ”يمكن البنت ما عندها تعمل عملية 360 اللي سويتيها لكرشك انتي فلوس الاعلانات خلتك اتسوينها“ .

وأضافت: ”مو كل الناس عندها فلوس اعلانات عشان يسوون عملية تجميل للجسم وإذا متحسسه ان غيرك يلبس نفس بدلتك ليش مارحتي المحلات اللي تجيب من الموديل قطعه وحده بس مو انتي غير الناس“.

 

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