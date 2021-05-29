جدل واسع بعد نشر منصور الرقيبة فيديو يوثق خضوعه للعلاج بالخلايا الجذعية (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا، على خلفية تداول مقطع فيديو كان يقوم فيه مشهور ”سناب شات“، السعودي منصور الرقيبة، بالخضوع لجلسة علاج بالخلايا الجذعية في أوكرانيا، وهو ما خلق جدلا بين المتابعين الذين اتهموه بالترويج للعلاج بها، كي تعيد للإنسان شبابه.

وظهر منصور الرقيبة، في مقطع فيديو وثق من خلاله رحلته إلى أوكرانيا، التي يباشر فيها علاجه بالخلايا الجذعية، ما جعل البعض يتحدث عن أنه يروج للعلاج بهذا الشكل، وتحديدا قيل إنه يقوم بإعلان مضلل عن الشفاء من داء السكري عن طريق العلاج بالخلايا الجذعية.

وتضمن تقرير بثته قناة ”الإخبارية“ السعودية تحذيرا من قبل السفارة السعودية في أوكرانيا للمواطنين من العلاج بالخلايا الجذعية في أوكرانيا، كون الأخيرة مشهورة بهذا النوع من العلاج.

فيديو | أطباء يحذرون من الإعلانات المضللة حول "الخلايا الجذعية" التي يروج لها بعض "السماسرة".. والعسكر: من قام بالحجز في أماكن العلاج بالخلايا الجذعية في الخارج عليه "مراجعة نفسه"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/60hxttrDlk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2021

واستنكر بعض النشطاء، ما قام به منصور الرقيبة، مؤكدين أنه روج للعلاج بالخلايا الجذعية، عن طريق فيديو جاء بمثابة إعلان يستفيد من خلاله، خاصة أنه تحدث عن فوائدها، بينما دعمه البعض في ظل ظهور مشهور ”سناب شات“، مشعل النامي، الذي أكد استعانة منصور الرقيبة به للعلاج بالخلايا الجذعية في أوكرانيا، وأن ما قام به ليس إعلانا.

وانتقد البعض استعانة قناة ”الإخبارية“، بدكتور جامعي للتعليق على الموضوع، بدلا من الاستعانة بطبيب متخصص في العلاج بالخلايا الجذعية، كي يتم توضيح المشكلة للجمهور، وتطرق البعض للحديث عن التربص بمنصور الرقيبة.

وإزاء حالة الجدل، ظهر منصور الرقيبة في مقطع فيديو، أعلن فيه اللجوء للقانون ضد قناة ”الإخبارية“، بعد تقريرها الذي حذرت فيه من مروجي العلاج عن طريق ”الخلايا الجذعية“.

وقال منصور الرقيبة، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“: ”والله ثم والله لأخذ حقي بقوة القانون خاصة من قناة الإخبارية يكتبوا عني جريمة منظمة“.

وأضاف منصور الرقيبة: ”أنا في بلد يأخذ الحق ويعد له الحق، وأنصاف الحلول ما في“.

وغرد مشعل الهاجري قائلا: ”‏‎منصور الرقيبة من الشخصيات المميزة وللأسف محارب بقوة من التجار والإعلاميين، منصور لم يروج ولم ينصح ولا يوجد أي سبب للهجوم عليه، هو يقول تجربة شخصية اتقوا الله في أنفسكم والسفارة التي تحذر من زيارته في المستشفى ولم تحذره من خوض التجربة.. فعلا لكل ناجح أعداء“.

منصور الرقيبة من الشخصيات المميزة وللاسف محارب بقوة من التجار والاعلاميين

منصور لم يروج ولم ينصح ولا يوجد أي سبب للهجوم عليه

هو يقول تجربة شخصية اتقوا الله في انفسكم والسفارة التي تحذر زارته بالمستشفى ولم تحذره من خوض التجربة

… فعلا لكل ناجح اعداء — MISHAL ALHAJRI (@Mishal505) May 28, 2021

العسكر بتاع كلو على نفس وصحه وجمال — منصور العنزي 🇸🇦 (@Alanzi545) May 28, 2021

وعقب فيصل العبد الكريم يقول: ”‏منصور الرقيبة رجل يعاني من مرض السكر بشدة وتأذى في صحته بشكل عام بصره وأسنانه وكليتيه.. إلخ، وذهب إلى أوكرانيا وحذر من مراكز محتالة وقال الخلايا الجذعية تحت الدراسة ولا تشفي من أمراض وإنما ذهب يبحث عن بارقة أمل بتوفيق من الله.. فتأتي قناة وتقول جريمة منظمة! لماذا الفجور بالخصومة؟“.

منصور الرقيبة رجل يعاني من مرض السكر بشدة وتأذى في صحته بشكل عام بصره وأسنانه وكليتيه ..الخ

وذهب لأوكرانيا وحذر من مراكز محتالة وقال الخلايا الجذعية تحت الدراسة ولاتشفي من أمراض وإنما ذهب يبحث عن بارقة أمل بتوفيق من الله.

فتأتي قناة وتقول جريمة منظمة!

لماذا الفجور بالخصومة؟ — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) May 27, 2021

وشارك متابع، فيديو يتحدث فيه منصور الرقيبة، عن فوائد الخلايا الجذعية، في إشارة منه أن الفيديو هو إعلان واضح، فكتب: ”‏استشاري الخلايا الجذعية الدكتور ‎#منصور_الرقيبة يتكلم عن العلاج بالخلايا الجذعية“.