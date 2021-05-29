سلمى أبو ضيف تعلن قطع شفتيها وإصابتها بحروق في جميع أنحاء جسدها

فاجأت الفنانة المصرية الشابة سلمى أبو ضيف، جمهورها بالكشف عن معاناتها صحيا، خلال الفترة الماضية.

وكتبت سلمى عبر ”ستوري انستغرام“: ”في أسبوعين، تعرضت لحروق في جميع أنحاء جسدي، وتم قطع شفتاي أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر أجريت منظار القرحة“.

وأضافت: ”ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.. ومن شر حاسد إذا حسد) الحمد لله الحمد لله“.

ونشرت سلمى صورة شفتيها المصابة، كما نشرت سورة ”الفلق“، وكتبت عبر حسابها على ”إنستغرام“: ”الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء“.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مشاركتها في بطولة إحدى حكايات ”إلا أنا“، والتي حملت عنوان ”لازم أعيش“ بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنور وغيرهم.

وسلمى أبو ضيف، ممثلة مصرية بدأت العمل في سن 16 كمذيعة راديو على الإنترنت، ثم درست الإعلام في جامعة مصر الدولية، إلى جانب عملها كعارضة أزياء.

وشاركت سلمى المولودة في عام 1994م، الاحتفال بالعيد الأول لمجلة ”فوغ آرابيا“، وظهرت على غلاف المجلة بمشاركة الفنانات: صبا مبارك، شيرين رضا، هيا عبدالسلام، أمل بوشوشة.