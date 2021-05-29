وفاة الفنان اللبناني حسام الصباح متأثرا بإصابته في حادث سير

توفي الفنان اللبناني حسام الصباح، عن عمر ناهز 63 عاما؛ وذلك على إثر تعرضه لمضاعفات إصابته بحادث سير كان قد تعرّض له منذ 10 أيام.

وكتب الصحفي اللبناني، إيلي مرعب، في تغريدة على موقع ”تويتر“: ”‏وفاة الممثل ‎#حسام_الصباح متأثرا بمضاعفات حادث سير تعرّض له قبل عشرة أيام.. آخر أعماله كان مسلسل ‎#عشرين_عشرين ولعب دور (أبو الليل) الله يرحمه“.

وفاة الممثل #حسام_الصباح متأثراً بمضاعفات حادث سير تعرّض له قبل عشرة ايام .. آخر اعماله كان مسلسل #عشرين_عشرين ولعب دور "ابو الليل" الله يرحمه 💔 pic.twitter.com/bNhGbCQvtA — Elie Merheb | ايلي مرعب ✍🏻 (@_ElieMerheb) May 29, 2021

ونعت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بطلة مسلسل ”عشرين عشرين“، الفنان الراحل قائلة: ”الله يرحمه وتكون روحه بالسما خبر مؤسف“.

😔😔 الله يرحمه وتكون روحه بالسما خبر مؤسف https://t.co/AOqc5OFMpi — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 29, 2021

وتعرض الممثل والمخرج المسرحي اللبناني حسام الصباح (63 عاما) لحادث سير مروع على طريق المصيلح-النبطية، قبل أكثر من أسبوع، حين كان متوجها إلى منزله في مدينة النبطية، حيث فقد السيطرة على سيارته وانقلبت به وسط الأوتوستراد، ونقل إلى مستشفى الراعي في صيدا، إذ تم إدخاله غرفة العناية الفائقة، وذلك وفق ما أكدت وسائل إعلام محلية.

وكان آخر مشاركات حسام الصباح الفنية من خلال مسلسل ”عشرين عشرين“، الذي شارك فيه بدور ”أبو الليل“، في دراما رمضان الماضي.