برعاية تركي آل الشيخ.. تعاون مصري سعودي لتنفيذ 60 مسلسلًا دراميا

أعلن الإعلامي المصري، عمرو أديب، أن هناك تعاونا مصريا سعودي، على المستوى الدرامي، لإنتاج ما يقرب من 60 مسلسلا، و15 مسرحية، بخلاف الحفلات الموسيقية.

وتابع عمرو أديب، أنه سيكون هناك تعاون كبير ستشهده المرحلة القادمة في ظل انفتاح السوق المصري على الداخل والخارج.

ولفت أديب، خلال برنامجه ”الحكاية“، إلى أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، اجتمع مع مسؤولين مصريين لتنسيق الأمور في الفترة القادمة حتى يكون هناك تعاون في الداخل والخارج.

وأشار الإعلامي المصري، إلى أن المستشار تركي آل الشيخ، أكد له أنه سيكون هناك تعاون بين الجهات الفنية المصرية والسعودية، مبينا أن تلك العلاقات عندما تكون في قوتها يكون العالم العربي كله قويا.

وأضاف أديب، أنه ستم الإعلان يوم الأحد عن تعاون مشترك بين الأجهزة الفنية السعودية والمصرية، وأن التعاون سيكون تنافسا شريفا لا تضاربا ولكن هناك أعمالا مشتركة.