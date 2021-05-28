نهى نبيل تسجد فرحا لدى وصولها مطار دبي (فيديو)

نشرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل مقطع فيديو عبر سناب شات وهي تسجد شكرا لله فور وصولها مدينة دبي، في أول زيارة لها بعد رفع اسمها من السفر وإلغاء قرار التحفظ على أموالها وذلك على خلفية قضية غسيل الأموال التي تورط فيها عدد كبير من المشاهير.

وظهرت نهى نبيل في الفيديو وهي برفقة أطفالها، وقد بدت في غاية السعادة ، حيث قامت بالسجود فور وصولها ، وعلقت قائلة:“أخيرا وصلت دبي بلدي الثاني“.

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وكان النائب العام، قد قرر أبريل الماضي، رفع التحفظ عن أموال وحسابات 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وهم الإعلامية نهى نبيل وزوجها إبراهيم جمعان، ودانة الطويرش، وعهود العنزي لدى جميع البنوك المحلية في قضية غسيل الأموال الشهيرة.

ومؤخرا، تعرضت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، للسرقة.

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ووثقت نهى نبيل مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أكدت فيه تعرضها لسرقة حقيبتها من ماركة ”الهيرميس“ العالمية باهظة الثمن.

واندهشت نهى نبيل من اعتراف هذا الشخص أنه سرقها وقام ببيعها بثمن ”ضئيل“، وعقبت أنها تواصلت مع أسرة الفتاة التي اشترت الحقيبة من السارق وطلبت رد الحقيبة لكنهم رفضوا مطالبين بمبلغ أكبر، بعدما علموا بقيمتها، إلا أنها استطاعت استردادها عن طريق القضاء.