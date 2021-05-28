ريهام سعيد تعاود فتح النار على حسن شاكوش (فيديو)

هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، من جديد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بعدما نشبت خلافات بينهما بسبب مطالبتها له بإحياء حفل تخرج أبنائها في الساحل الشمالي، ما تسبب في أزمة بينهما وصلت للمقاضاة.

وقالت ”سعيد“ خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك:“أنا عارفة إنه في واحدة زقته.. فنصيحة مني يا شاكوش ماتخليش حد يزقك على حد.. عشان الدنيا دوارة وممكن تلف ويتعمل معك كده.. وشايفاك كواحد غلبان وتم استعمالك غلط“.

https://www.facebook.com/RehamSaeedOfficial/videos/1267518703650549

وتابعت:“ماتطلعش تتكلم على أعراض ناس، عيب.. فيه أصول.. اطلع قول كذابة مابحبهاش.. ما تطلعش تقول أنا شفت حاجات، ما ينفعش أجيب سيرتها أو أتكلم عنها.. الحاجات إللي شفتها دي أكتر من الحاجات إللي بتشوفها في الأماكن إللي بتغني فيها“.

وأضافت:“عيب أطلع أتكلم في أعراض حد.. غلطت في أهلي وشرفي.. وعيالي إللي بتقول شفت حاجات مش عارفة إيه، أنت ما تحلمش تسلّم على عيالي.. لأنهم ناس محترمة جدًا“.

واختتمت:“عيب الشهرة تغيّرك.. شغلتك زي الدكتور لما تدخل حفلة خاصة أو فرح ما تطلعش تقول شفت إيه.. وأنت غنيت للخمرة، والحشيش، وأماكن أنت عارف اسمها، وطالع تتكلم على عيالي إللي تعبت فيهم“.

وسبق وحددت محكمة جنح الجيزة جلسة، 28 سبتمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة سب وقذف المطرب حسن شاكوش.