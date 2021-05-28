جواهر الكويتية تتحدث عن "معجزة" شفائها من السرطان

نشرت الفنانة الكويتية جواهر مقطع فيديو، رصدت من خلاله رحلة علاجها من مرض السرطان الذي أصيبت به، في فبراير 2020، مؤكدة أن هذه التجربة تعلمت منها الكثير، وكشفت لها حقيقة الأشخاص الذين كانوا يحيطون بها.

وقالت ”جواهر“ في منشور مطول عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام:“أول شيء الحمد لله على كل حال، والحمد لله على هذا الابتلاء الجميل من رب العالمين، لأنه فضّلني ورفعني درجة ومنزلة بإذن الله، وكل ما أمر فيه لي عليه أجر بإذن الله، والابتلاء شيء جميل، اللهم لك الحمد والشكر“.

https://www.instagram.com/p/CPbAjXnhOaz/?utm_medium=copy_link

وأضافت جواهر:“وايد تعلمت منه، والأهم أنه قرّبني من ربي كثيرًا، وهذا أهم شيء، وكشف لي أمورًا كنت في غفلة عنها، وكشف لي الناس الذين حولي والذين كنت أبدّيهم على نفسي وصحتي، ولو آبي أتكلم كل الكلام ما يخلص“.

وأكملت:“نصيحتي لكم، حبوا أنفسكم قبل كل شيء، وحب النفس أبدًا ما هو أنانية، علشان إذا حبيتوا أنفسكم راح تقدرون تحبون الذين حولكم، والحمد لله دائمًا وأبدًا، وما مريت فيه وأمر فيه حاليًا ما فيه واحد راح يحس فيه إلا الذي جرب هذا الشيء، الله يبعده عنكم يا رب“.

وتابعت:“كلي يقين برب العالمين أنه هو الشافي المعافي سيشفيني رغم أنه الدكتور قال لي معجزة أنك عايشة، الحمد لله هذا بفضل ربي واختباره لي، والصبر على هذا الابتلاء، وأخيرًا اختاروا الناس الصح في حياتكم“.

وسبق ونشرت الفنانة جواهر الكويتية أول صورة لها بعد فترة غياب طويلة، بسبب خضوعها للعلاج من مرض السرطان الذي أصيبت به في فبراير من العام 2020.

ونشرت جواهر الكويتية الصورة عبر صفحتها الشخصية على ”تويتر“، وعلّقت عليها قائلة:”‏أول صوره بعد غياب، كنت مترددة، بس بناتي أقنعنني.. جواهر الكويتية.. لندن“.