لضرورات لم تكشف عنها.. الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم ترتدي النقاب

فاجأت الفاشينيستا السعودية وخبيرة التجميل بدور البراهيم متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، بعودتها لارتداء النقاب بعد تخليها عنه وعن الحجاب تماما في الفترة الماضية.

وقالت بدور في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“: ”أهلا وسهلا فيكم متابعيني طبعا أنتم مستغربين أني أنا تنقبت وكده بصراحة أنا تنقبت لظروف ضرورية أني لازم أتنقب وبعدين راح أعلمكم إيش الظروف هذه عسى تقبلوني بنقابي ولا لأ ”.

واعتمدت البراهيم على النقاب في جميع تحركاتها وإعلاناتها؛ وذلك لأسباب ضرورية لم تفصح عنها حتى الآن، كما نشرت صورة لها بالنقاب معلقة عليها قائلة: ”قدس نفسك فأنت لست فرصة ثانية، ولست خطة احتياطية لأحد، ولا علاج مؤقت، إما كمال أو زوال ”.

وأشارت البراهيم في وقت سابق إلى أنه حال عاد بها الزمن إلى ما قبل الشهرة فلن تُظهر وجهها بمواقع التواصل الاجتماعي، وستبقى على مهنتها الأساسية ”ميكب أرتست“، وحتى إذا ظهرت على موقع ”سناب شات“، فستظهر ملثمة ولا يظهر منها سوى عينيها.

وكانت بدور البراهيم كشفت عن سبب نزعها الحجاب وظهورها خلال الفترة الماضية من دونه، فقالت إنه في أكثر الأوقات يعيقها أثناء تصويرها لمقاطع ”سناب شات“، خصوصا إن كانت داخل منزلها.

وأشارت بدور البراهيم، في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إلى أنها ليست محجبة خارج الخليج وأمام الله، لذلك فضلت أن تتخلى عنه في مقاطع ”سناب شات“ لكي لا يعيقها أثناء عملها، ولذلك ترتديه وقتما تشاء.