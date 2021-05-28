بعدما دعت عليه بـ"الإعاقة".. رد مفاجئ من ريان جيلر على هند القحطاني (فيديو)

رد نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر على مواطنته الفاشينيستا هند القحطاني، بعدما هاجمته ودعت عليه بسبب ”ترويجه“ خبر القبض عليها.

وظهر ريان جيلر في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ وتداولته صفحات السوشيال ميديا ليقول: ”إنتي دعيتي عليا إنه ربي يبليني بإعاقة جسدية.. شكرًا لكن عفا الله عما سلف وأنا مسامحك الصراحة“.

وأضاف معاتبًا القحطاني: ”ما تحتاجين تدعين، دعوتك مجابة، أنا عندي إعاقة جسدية.. ولكن غير مسموح إنه أحد يدخل في نيتي، وخيرًا تعمل شرًا تلقى، وبالنهاية هند القحطاني هي بنت بلدي وأنا ما أرضى عليها ورغم الكلام الذي قالته كله عني أنا أرضى عليها“.

ريان جيلر يرد على اتهامات هند القحطاني: "أنا مسامحك" pic.twitter.com/BOEuu2WNbv — Trends (@TrendPase) May 28, 2021

يذكر أن جيلر أعلن، أمس الخميس، القبض على القحطاني واقتيادها للتحقيق في قسم الشرطة بمقاطعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة استغلال أطفالها في مقاطع فيديو، وهو ما نفته الأخيرة، وظهرت في فيديو تهاجم ريان وتدعو عليه بالإعاقة الجسدية.