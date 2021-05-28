رهف القنون تصف زوجها بالمعتوه وتكشف أنها مريضة

وصفت الفتاة المُثيرة للجدّل على مواقع التواصل الاجتماعي رهف القنون، زوجها بـ“المعتوه“، مشيرة إلى أنها مريضة وستعود بعد أسبوع لبيتها، دون الكشف عن طبيعة المرض ولا اسم المستشفى، حيثُ تتلقى العلاج.

ووجهت القنون، المقيمة في كندا التي منحتها صفة ”لاجئة إنسانية“، الشكر ”لكل أحد سأل عني أو عن بنتي، ظرف صحي، لكن أنا بخير وهي بخير، وراجعه لها ولبيتي بعد أسبوع“.

ومضت تقول عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: ”ما عندي رد لكلام الميديا أو أي شخص معتوه (في إشارة لزوجها)، يحب يستغل ويستعطف الناس لمصلحته الشخصية والمادية! أيام وتعدي“.

وظهر في خلفية كلام القنون، صورة تبين سرير مستشفى عليه غطاء أبيض وأزرق، وتظهر يدا موصولة بكيس دم.

وقبل أيام، ظهر زوج القنون، الكونغولي لوفولو راندي، في مقطع فيديو، يعلن فيه فرارها وترك رضيعتها من أجل وضعها في ملجأ.

وقال في الفيديو، الذي صوره في الشارع العام مع ابنته: ”أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما اتصل عليها لا تريد أن تجيب“، محاولًا تهدئة طفلته، التي بدأت في البكاء.

وتساءل قائلًا: ”هل تعتقد أن الأمر مزحة؟ إن الطقس بارد جداً هنا، تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة؟.. طلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني“.