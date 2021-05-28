مي العيدان تكشف عن رسالة وصلتها من علي الفريداوي قبل وفاته بـ10 أيام(فيديو)

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن رسالة وصلتها من الشاعر العراقي علي الفريداوي، الذي توفي أمس الخميس، متأثرا بجلطة دماغية، حيث جاءت رسالته قبل وفاته بـ10 أيام.

وكتبت مي العيدان، منشورا عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، كشفت فيه عن رسالة الفريداوي، وحديثها معه عن الفنانة العراقية الراحلة فاتن فتحي، المعروفة فنيا باسم ”نادية العراقية“، حيث وجه لها الشكر على لفتتها تلك.

وردت عليه مي العيدان، بأن هذا واجب عليها، متمنية لها الرحمة والمغفرة والجنة، ليعقب علي الفريداوي، بأن مواقفها ”معروفة“ منذ زمن رغم أن البعض يفهمها خطأ.

ووعدها الشاعر الراحل الفريداوي، بزيارة الكويت ومقابلتها لاسيما أن أم أبنائه كويتية، مبينا أن مشكلة الطيران هي التي تمنعه.

وقالت العيدان، إن رسالة الفريداوي، كانت قبل 10 أيام من رحيله، مبينة أن هذه أول مرة يدخل ويحدثها.

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وفي السياق نفسه، نشرت مي العيدان، فيديو يوثق لحظة تشييع جثمان الفريداوي، متمنية ما لو كان دفنه نهارا وليس ليلا، كما دعت له بالرحمة.

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والفريداوي، هو علي كاظم مطلك الشمري، من الشعراء الشباب، وهو من مواليد 1980 في العاصمة بغداد، وتخرج من المعهد التقني الإداري.

وكتب الفريداوي العديد من الأغاني العراقية، التي بقيت في الذاكرة، وله تعاون مع الكثير من المطربين، مثل حاتم العراقي، ونصرت البدر.

وأبرز الأغاني التي كتبها الفريداوي، ”ويلي“، ”حبيبي آنه“، ”سويتها وحبيت“، ”أتمنى روحي تصير“، إضافة إلى الأغنية الشهيرة، ”نريد واحد من جرحنا يشيلنا“.