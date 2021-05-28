الفنان المصري أحمد فلوكس: أتعرض لـ"مؤامرة" لتشويه سمعتي

اعتبر الفنان المصري أحمد فلوكس، أنه يواجه ما وصفها بـ“مؤامرة“ لتشويه سمعته، وذلك على خلفية الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عام، بتهمة ”سب وقذف“ سيدة الأعمال ياسمين عزت.

وقال فلوكس في مقطع فيديو نشره عبر ”إنستغرام“: ”لا أعلق على أحكام القضاء، لكني أثق في القضاء المصري العادل، الذي سيعطي الحق إلى أصحابه“، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن ”حكم الحبس صدر مع وقف التنفيذ، وهو حكم ابتدائي وسيستأنف ضده“.

https://www.instagram.com/p/CPY_lDGphYv/

وطمأن فلوكس جمهوره قائلا إنه ”بخير ومتواجد في الوقت الحالي داخل منزله مع زوجته وابنه“.

وتابع: ”أخوض نزاعا قضائيا مع سيدة الأعمال ياسمين عزت، ويوجد قضايا أخرى لم أعلن عنها، حيث رفعت عليها أكثر من قضية وأنتظر الحكم فيها قريبا، وعندما يحدث ذلك سأعلن الحقائق في مؤتمر صحفي“.

وأكد أنه ”يتعرض إلى مؤامرة غرضها تشويه سمعته“، موضحا أنه ”يوجد شخص أذاع الحكم بهدف تشويه سمعتي، وسيأتي الوقت الذي سأقوم بنشر الحقائق الموثقة ومقاطع الفيديو والرسائل التي تثبت صحة حديثه“.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية المصرية، أصدرت حكما الخميس، يقضي بحبس أحمد فلوكس، لمدة عام، بتهمة سب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس، مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.