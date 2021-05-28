الأمن المغربي يداهم حفل خطوبة شقيقة دنيا بطمة بسبب خرق حالة "الطوارئ الصحية"

داهمت السلطات الأمنية المغربية، ليلة الجمعة، حفل خطوبة ابتسام بطمة، شقيقة المغنية المغربية دنيا بطمة، بسبب ”خرق حالة الطوارئ الصحية“ المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

وتداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من حفل خطوبة ابتسام واليوتوبر المغربي فؤاد قبيبو في ”فيلا“ بمدينة مراكش، بحضور دنيا بطمة وبعض الوجوه الفنية المعروفة مثل المغنية الشعبية المغربية أميمة باعزية، إلا أن المدعوين بدأوا بالانسحاب بعد التدخل الأمني.

وتجمع عدد من الأشخاص أمام بوابة الفيلا، وصوروا ما يجري.

وقضت ابتسام بطمة حكما بالسجن لمدة عام، على خلفية ملف ”حمزة مون بيبي“ الذي شغل مواقع التواصل والمواقع الإخبارية داخل المغرب وخارجه منذ نهاية 2019.

وتعمل ابتسام في مجال عرض الأزياء ولها ابنة من زواج سابق، أما عريسها الجديد فهو يوتوبر مغربي معروف، اشتهر بعد طلاقه من زوجته التونسية، حيث كان يعبر في العديد من مقاطع الفيديو عن حبه لها.

يذكر أن المغرب لم ينه رسميا حالة الطوارئ الصحية، والتي يمنع بموجبها تنظيم أي حفلات أو تجمعات لا تحترم إجراءات التباعد والوقاية التي فرضتها السلطات لمواجهة وباء كورونا.