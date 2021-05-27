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الفنان المصري أحمد مالك يعلن عرض فيلمه "حارس الذهب" على نتفليكس
تاريخ النشر: 27 مايو 2021 23:59 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2021 1:20 GMT

الفنان المصري أحمد مالك يعلن عرض فيلمه "حارس الذهب" على نتفليكس

أعلن الفنان المصري أحمد مالك، عن عرض فيلمه العالمي "حارس الذهب"، الذي يشاركه في بطولته مجموعة من الفنانين الأستراليين، على منصة "نتفليكس". ونشر مالك، عبر صفحته

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المصدر: مصطفى نجيب - إرم نيوز

أعلن الفنان المصري أحمد مالك، عن عرض فيلمه العالمي ”حارس الذهب“، الذي يشاركه في بطولته مجموعة من الفنانين الأستراليين، على منصة ”نتفليكس“.

ونشر مالك، عبر صفحته على ”إنستغرام“، صورة البوستر التشويقي للفيلم، وعلق عليه بالقول: ”فيلم حارس الذهب يعرض الآن على منصة نتفلكس“.

https://www.instagram.com/p/CPYuqRAsQDZ/

وعرض العمل لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ونال إشادات عالمية، ثم عُرض في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، في أكتوبر 2020.

وبدأ طرح فيلم ”حارس الذهب“ في دور العرض بمصر لأول مرة في مارس 2021، ثم بعد ذلك في عدد من الدول العربية أبرزها السعودية والإمارات، وشهد نجاحا كبيرا.

وفيلم ”حارس الذهب“ بطولة أحمد مالك، والنجمان الأستراليان جاي رايان، ديفيد وينهام، وتأليف وإخراج رودريك ماكاي.

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