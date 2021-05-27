وفاة الشاعر العراقي علي الفريداوي بجلطة دماغية

توفي الشاعر العراقي المعروف علي الفريداوي، اليوم الخميس، إثر إصابته بجلطة دماغية.

وقالت وسائل إعلام محلية، وحسابات إخبارية، إن الفريداوي توفي متأثراً بجلطة دماغية.

وتفاعل مدونون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الوفاة، مستذكرين في الوقت ذاته عدداً من قصائده والأغاني التي كتبها.

والفريداوي هو علي كاظم مطلك الشمري، من الشعراء الشباب، وهو من مواليد 1980 بالعاصمة بغداد، ومتخرج من المعهد التقني الإداري.

كتب الفريداوي العديد من الأغاني العراقية، التي بقيت في الذاكرة، وله تعاون مع الكثير من المطربين، مثل حاتم العراقي، ونصرت البدر.

وأبرز الأغاني التي كتبها الفريداوي، هي: ويلي، حبيبي آنه، سويتها وحبيت، أتمنى روحي تصير، بالإضافة إلى الأغنية الشهيرة، ”نريد واحد من جرحنا يشيلنا“.