حكم حبس جديد ضد الفنان المصري أحمد فلوكس

قررت المحكمة الاقتصادية المصرية، اليوم الخميس، معاقبة الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة عام، بتهمة سب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس، مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وكانت سيدة الأعمال المصرية ياسمين عزت، لاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، قد أقامت دعوى قضائية ضد أحمد فلوكس، تتهمه فيها بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة عائلتها دون وجه حق.

وفي قضية أخرى قضت محكمة الجنح في مصر يوم 18 أيار مايو الجاري، بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعًا مع الشغل، وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في اتهامه بإساءة استعمال هاتفه المحمول وسب وقذف أحد رجال الأعمال.

وكان محامي أحد رجال الأعمال قد تقدم ببلاغ ضد فلوكس حمل رقم 1179 لسنة 2021 جنح العجوزة، يتهم فيه الفنان الشاب بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال التكنولوجيا وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.

وذكر الدفاع، أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل شتم وقذف للمجني عليه عن طريق تطبيق ”واتس آب“، الأمر الذي دفعه للتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه.

وبالتحري تبين حقيقة البلاغ، وإرسال الشكوى للنيابة وفقا لاختصاصها قررت إحالة القضية إلى المحاكمة.