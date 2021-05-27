بالتعاون مع المغربي ريدوان.. محمد رمضان يطرح كليب "المكسب بتاعنا"(فيديو)‎

طرح الفنان المصري محمد رمضان، فيديو كليب لأغنيته الجديدة ”المكسب بتاعنا“، وذلك بالتعاون مع المنتج الموسيقي وكاتب الأغاني المغربي ريدوان، في ثاني تعاون مصري مغربي، بعد تعاونه مع المغني سعد لمجرد في 2019 من خلال أغنية ”انساي“.

وطرح محمد رمضان، كليب ”المكسب بتاعنا“، عبر قناته الخاصة في موقع ”يوتيوب“، حيث ظهر من خلاله وهو يمارس لعبة ”فري فاير“، التي يشارك فيها كأول فنان عربي في تلك اللعبة العالمية.

وكان محمد رمضان، يرتدي سلسلة ذهبية كبيرة حول رقبته مع ظهور الكثير من الأسلحة المختلفة، حيث سلط رمضان الضوء خلال الكليب على مشاركته في اللعبة، عندما قال: ”‎لما انتوا جيتوا كنا احنا رجعنا دي طلقة حية من مصانعنا فري فاير رمضان في اللعبة الكل بيلعب العب العب العب“.

وتعاون محمد رمضان، في هذه الأغنية مع المغربي ”ريدوان“، حيث قام بتلحين وكتابة كلمات الأغنية.

وكان قد وثق محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، كاشفا عن مشاركته في اللعبة بشخصية ”مارو“، وذلك من أعلى برج ”خليفة“ في دبي وذلك منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

https://www.instagram.com/reel/CNsP2sShNWS/?igshid=1q178mkgseu4w