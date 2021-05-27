الفنانة زارا البلوشي: عشت لحظات مرعبة بعدما اقتحم رجل غريب منزلي(فيديو)

لجأت الفنانة العُمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، للشرطة بعدما اقتحم رجل منزلها، مدعيًا أنه زوجها، لتعيش بذلك لحظات من الرعب لا تستطيع نسيانها.

ووقعت الحادثة، بحسب ما أعلنته الفنانة ”البلوشي“ عبر صفحتها الرسمية على سناب شات، في وقت مبكر من اليوم الخميس، بعدما أيقظتها العاملة المنزلية لديها، لتخبرها أن هناك رجلًا على الباب يريد التحدث معها.

وقالت ”البلوشي“، في مقطع فيديو وثقته، إن الرجل ظهر أمامها وقال لها:“زينب أنا جوزك“، مشددة على أنها أصيبت بحالة من الصدمة، وأغلقت الباب في وجهه، لاسيما أنها لم تره من قبل.

وبينت ”البلوشي“، أنها فور إغلاق الباب هاتفت الشرطة متقدمة ببلاغ ضده، حيث ألقت القبض عليه قبل فراره من المكان.

وأوضحت ”البلوشي“، أنها عاشت فترة من الرعب ما تزال تعاني منها كلما سمعت صوت جرس الباب.

وأعلنت ”البلوشي“، أنها قررت تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج منزلها، كي تكون في أمان حال وقوع مثل هذه الحوادث.