حوّل دكانا صغيرا إلى بنك.. وفاة رجل الأعمال السعودي عبدالله السبيعي

توفي رجل الأعمال السعودي، عبدالله إبراهيم محمد السبيعي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 87 عاما؛ بعد وعكة صحية ألمت به في الأسابيع الماضية، لتنتهي بذلك قصة صاحب الدكان الذي تحول لبنك ”البلاد“ الكبير.

ونعى أفراد من عائلة الراحل السبيعي وأصدقائه وبنك ”البلاد“ الذي أسسه ومؤسسة السبيعي الخيرية، رجل الأعمال المعروف في البلاد، عبدالله السبيعي.

تَنعى مؤسسة #عبدالله_السبيعي_الخيرية، مؤسسها، الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن محمد السبيعي، والذي وافتهُ المَنيّة اليوم الخميس 15 / شوال / 1442 هـ الموافق 27 / مايو / 2021 م ، عن 100 عامٍ قضاها في البرِّ والخير والعطاء والإحسان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.#وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي pic.twitter.com/iQz7wESmMT — مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية (@ASFcharity) May 27, 2021

وتعود شهرة السبيعي لقصة نمو ثروته التي بدأت من الصفر، عندما تحول دكان صرافة صغير افتتحه برفقة شقيقه الأكبر محمد في مكة المكرمة، لبنك ”البلاد“، أحد البنوك الكبيرة في المملكة.

من هو عبدالله السبيعي؟

ولد عبدالله السبيعي في عنيزة بمنطقة القصيم عام 1924، ونشأ في أسرة صغيرة، تضمه وشقيقه محمد الذي يكبره بـ 11 عاما، ووالدته نوره العماش، ووالده إبراهيم الذي رحل بعد عامين على ولادته.

وكان والده إبراهيم يعملُ في تجارة محدودة، ويتنقل بين القصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف، يجلب التمر من القصيم ليبيعه في تلك المدن، ويبيع السمن البلدي أيضا، قبل أن يتوفى في المدينة المنورة، ويدفن بالبقيع، لتصبح والدته معيلة له ولأخيه من عملها في الخياطة والحياكة.

بدأت قصة العمل والثروة للشقيقين السبيعي، عندما ذهب محمد إلى عم والدته، ناصر السبيعي، والذي يسكنُ مكة المكرمة، ويعمل هناك في عددٍ من الأعمال، ليستقر في وظيفة حكومية في مركز المسيجيد بالمدينة المنورة، ليلتحق به أخوه عبدالله كذلك..

⁧⁧بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة ⁧#بنك_البلاد⁩ والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي البنك

أحد مؤسسي بنك البلاد الشيخ ⁧عبدالله بن إبراهيم السبيعي⁩ رحمه الله ونتقدم بأصدق التعازي لذويه ولكافة أسرته الكريمة pic.twitter.com/ASDd5xWUA2 — بنك البلاد | Bank Albilad (@BankAlbilad) May 27, 2021

عمل بعدها الأخوان في شتَّى مناحي الحياة، بما فيها التجارة، ونَمَت تجارتهما، وأصبح لهما عقارات. كما كان لكل واحدٍ من الأخوين دُكان صغير في مكة، يبيع فيه بضائع يشترونها معا من جدة، وخاصَّة المشالح والشُمغ. وكانا يبيعان البضائع إلى الرياض، بحسب ما أوردت مؤسسة السبيعي الخيرية في سردها لسيرة الراحل عبدالله.

أنشأ الأخوان بعد ذلك محلا صغيرا للصرافة، تبلغ مساحته ثلاثة أمتار في خمسة أمتار، وكانت هذه المساحة تُمثِّل نشأة بنك البلاد.

ثم بدأ الأخوان بتقليص نشاطهما التجاري في التجزئة، ويتوسعان في نشاط الصرافة، إلى أن باعا كل ما لهما في مجال التجزئة، وبقيت الصرافة هي نشاطهما الأقوى، ويليها العقارات.

وتوج السبيعي أعماله الخيرية بتأسيس مؤسسة السبيعي الخيرية لتشرف على تلك الأعمال.

واستقر الراحل، وله خمسة أبناء وستُّ بنات، في مدينة جدة، وظل فيها لحين وفاته، بعد أسابيع من دخوله العناية المركزة في المستشفى.