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الفنان السوري ياسر العظمة يعلن حصوله على الجنسية الإماراتية
تاريخ النشر: 27 مايو 2021 14:17 GMT
تاريخ التحديث: 27 مايو 2021 14:40 GMT

الفنان السوري ياسر العظمة يعلن حصوله على الجنسية الإماراتية

أعلن الفنان السوري المعروف ياسر العظمة، اليوم الخميس، حصوله على جنسية الإمارات العربية المتحدة. وقال العظمة في منشور له عبر "تويتر" إن دولة الإمارات شرفته بمنحه

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الفنان السوري المعروف ياسر العظمة، اليوم الخميس، حصوله على جنسية الإمارات العربية المتحدة.

وقال العظمة في منشور له عبر ”تويتر“ إن دولة الإمارات شرفته بمنحه الجنسية، موجهًا الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تلك المكرمة.

وكتب يقول:“شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية، فشكرًا لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة، وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، والتي تتيح لهم فرصة العمل، والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات“.

 

يشار إلى أن ياسر العظمة من مواليد دمشق 1942، وهو ممثل وكاتب ومؤلف ومنتج، واشتهر من خلال سلسلة ”مرايا“ التي ألفها وأعدّها لمدة تزيد على 35 عامًا قام خلالها بتمثيل العديد من الشخصيات التي غالبًا ما تحمل الطابع النقدي الكوميدي.

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