هند القحطاني تعلق على نبأ اعتقالها بأمريكا بتهمة استغلال أطفالها

ردت الفاشينيستا هند القحطاني، على شائعة القبض عليها بمدينة سان دييغو بأمريكا، بتهمة استغلال أطفالها والمتاجرة بهم لزيادة نسب المشاهدة بحسابها على ”سناب شات“.

ونشرت هند القحطاني مقطع فيديو عبر تطبيق ”سناب شات“، وكتبت قائلة: ”اعتقال إحدى مشاهير السناب شات للتحقيق معها الآن في سان دييغو بأمريكا، بتهمة استغلال أطفالها لزيادة عدد المشاهدات“.

وعلقت هند القحطاني قائلة: ”ضحكني هالمقطع هههه، نصيحة لا تصدقون الكذابين، والله صحيت آبي الحمام، ولقيت كل هالكلام الفاضي، راجح ارجع أكمل نومي، والصباح بتوقيتنا لي معكم لقاء“.

وفي وقت سابق، كشفت هند القحطاني حقيقة قيام قطري بإهدائها القصر الذي تعيش فيه مع أولادها في أمريكا، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح تماما، وأن كل ممتلكاتها من أموالها فقط.

وأوضحت القحطاني أن الإعلانات تقوم هي بعملها عبر حسابها على ”سناب شات“، بالإضافة إلى امتلاكها شركة استيراد وتصدير.

وأكدت أن كل شيء تمتلكه من أموالها، حتى عندما كانت متزوجة من والد أبنائها، كانت هي المسؤولة عن شراء أغراضها الشخصية.