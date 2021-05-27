ريان جيلر يعلن القبض على الفاشنيستا هند القحطاني في أمريكا (صورة)

أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، القبض على مواطنته الفاشنيستا هند القحطاني، واقتيادها للتحقيق في قسم الشرطة بمقاطعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر ريان جيلر عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“ توثيقا من سجل الشرطة يؤكد القبض على هند القحطاني، والتحقيق معها في الفترة الراهنة، مبينا أنها على ذمة التحقيق بتهمة استغلال أطفالها، وأوضح أنه لا تهمة رسمية حتى اللحظة.

ودوّن جيلر في تعليقه على الصورة التي نشرها قائلا: ‏“هند القحطاني على ذمة التحقيق في سان دييغو بتهمة استغلال أطفالها.. دعواتكم الله يفك عوقها.. ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف ولا توجد تهمة إلى حد الآن.. وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا“.

وأثار نبأ القبض على إحدى شهيرات ”سناب شات“ في أمريكا، وذلك بسبب استغلالها لأطفالها في مقاطع فيديو من أجل تحقيق عائد مادي، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت حسابات إخبارية أنباء عن اقتياد تلك المشهورة، التي لم يكشف هويتها، إلى قسم الشرطة للتحقيق معها وأنها ”مسجونة“ حاليا، حيث غرد حساب في ”تويتر“: ‏“مصادر.. إحدى مشاهير السناب شات مسجونة للتحقيق حاليا في سان دييغو بتهمة استغلال أطفالها لزيادة عدد المشاهدات!!“.

مصادر :

احدى مشاهير السنابشات مسجونة للتحقيق حاليًا في ساندييغو بتهمة استغلال اطفالها لزيادة عدد المشاهدات !! pic.twitter.com/10M8KFT9VY — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 26, 2021

وتوقع مغردون أن تكون هند القحطاني المقصودة، ما أدى إلى تصدر اسمها موقع ”تويتر“ في السعودية، حيث أكدوا عبر هاشتاغ #هند_القحطاني أنها متوقفة عن نشاطها في حسابها عبر تطبيق ”سناب شات“ هذه الفترة وهو ما يعزز الأنباء المتداولة.