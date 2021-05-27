الفنانة المصرية فاطمة الكاشف تغادر المستشفى.. وتكشف تطورات حالتها الصحية

غادرت الفنانة المصرية فاطمة الكاشف، المستشفى، بعدما أظهر آخر فحص كورونا أجرته، نتيجة سلبية.

وكانت الفنانة الكاشف تتلقى العلاج في مستشفى العجوزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل 20 يوما.

وكشفت فاطمة الكاشف، عن تفاصيل وضعها الصحي، قائلة إنها ورغم مغادرتها المستشفى، إلا أنها ما زالت تعانى بعض أعراض كورونا، ولم تتعاف بشكل كامل.

وكتبت في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، أنها ”هي من طلبت مغادرة المستشفى، مفضلة استكمال العلاج في المنزل“، مضيفة أنها ”ترغب في أن تكون بجوار أسرتها هذه الفترة“.

ووجهت الفنانة، الشكر للجمهور على ”الدعوات الصادقة التي لم يبخلوا بها عليها“.

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وكانت قد تدهورت الحالة الصحية للفنانة فاطمة الكاشف، في وقت سابق، إثر إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية، وتم نقلها حينها إلى العناية المركزة.