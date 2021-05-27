فنان مغربي يعتزل التمثيل.. ويعلق: "أنا بريء أمام الله من كل أعمالي"

أعلن الفنان المغربي هاشم البسطاوي، اعتزاله التمثيل، و“تبرؤه“ من أعماله الفنية التي قدمها على مدار مشواره الفني.

وكتب هاشم البسطاوي في منشور له دونه عبر خاصية ”الاستوري“ في حسابه على انستغرام: ”أنا بريء أمام الله من كل الأعمال التي اشتغلت فيها وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا“.

وحذف البسطاوي جميع صوره من حسابه في انستغرام، باستثناء 3 صور، تفاعل المتابعون مع إحداها معلقين على قرار الاعتزال وسط حالة من الانقسام.

وطلب البسطاوي، من جمهوره، حذف صورة والعمل على عدم نشر صور جديدة له من أعماله الفنية.

وينتمي هاشم البسطاوي لعائلة فنية معروفة في المغرب، فهو ابن الفنان الراحل محمد البسطاوي، والشقيق الأصغر للفنان أسامة البسطاوي.

وبدأ هاشم مشواره في التمثيل، بعدما تخرج من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

وقدم مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية مثل ”لوبيرج“، ومسلسل ”الدنيا دوارة“، كما شارك أيضا في فيلم ”حياة“، وغيرها من الأعمال الفنية.