آل الشيخ يعلن عرض آخر الأعمال المسرحية لسمير غانم على منصة "شاهد" حصريا

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن عرض مسرحية ”الزهر لما يلعب“ أخر الأعمال المسرحية للفنان المصري الراحل سمير غانم، على منصة ”شاهد vip“ بشكل حصري.

ونشر آل الشيخ، عبر صفحته على موقع ”فيس بوك“ الإعلان التشويقي للمسرحية، مؤكدا أنه سيتم عرضها لأول مرة تلفزيونيا يوم الجمعة المقبل على منصة ”شاهد vip“.

وعلق تركي على الفيديو قائلا: ”برعاية هيئة الترفيه، وبالتعاون مع مجموعة mbc العملاقة.. على شاهد.. يوم الجمعة إن شاء الله.. آخر الأعمال التي لم تعرض للفنان الكبير الراحل سمير غانم رحمه الله.. حصريا“.

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ومسرحية ”الزهر لما يلعب“ بطولة كل من: سمير غانم، وشيرين، ورضا حامج، وإيمان السيد، ومنير مكرم، وطارق الإبياري، وهي من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري، وعرضت على المسرح لأول مرة في يناير 2020.

وتوفي سمير غانم، الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الراحل، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: ”البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير سمير غانم.. ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان“.