كيم كارداشيان بعد رسوبها في اختبار كلية الحقوق: أنا فاشلة (فيديو)

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في فيديو ترويجي لأحدث حلقات ”مواكبة آل كارداشيان“ عن رسوبها في أولى اختبارات الجامعة والمعروف أيضًا بـ“اختبار طلبة العام الأول لكلية الحقوق“.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تحدثت كيم (40 عامًا) مع شقيقتيها كورتني، وكلوي، وقالت إنها رسبت في الاختبار، ومتوترة للغاية بشأن إعادة الاختبار.

وبينت أن النجاح في هذا الاختبار أساس للسماح لها بمواصلة الدراسة لمدة 3 سنوات، وأضافت:“في الحقيقة هذا الاختبار يكون أصعب من غيره“.

وكانت ”كيم“ في غاية الاستياء، إذ وصفت نفسها بالفاشلة أثناء حديثها مع مدربتها المحامية جيسيكا جاكسون عبر الفيديو، وقالت لها:“أنا فاشلة“، لترد جيسيكا:“لستِ فاشلة، فقد حصلتِ على 474 درجة من أصل 560 درجة، وهذه نتيجة قريبة للغاية في اختبار لا يهم الكثيرين باتخاذه وسط جائحة“.

وأضافت ”كيم“ وهي في غاية الاستياء:“أمضيت 6 أسابيع أدرس 10-12 ساعة متتالية، وكان الأمر مهمًا بالنسبة لي، وعدم اجتياز الاختبار يحبطني، ويشعرني بالاستسلام“.

وأثناء حديثها مع شقيقتيها، حرصت كورتني على إبداء دعمها، إذ قالت: ”أشعر أن والدنا سيكون فخورًا حقًا بكِ بغض النظر عن أي شيء“، وأضافت كلوي:“ما تفعلينه شيء يستحق الاحترام“.

إلا أن ”كيم“ كانت منزعجة جدًا، ويبدو أنها تفكر بشأن عدم استكمال خطتها لامتهان المحاماة، حيث قالت:“هذا أكثر ما يزعجني، فقد أمضيت كل هذا الوقت بعيدًا عن أطفالي، وفي النهاية لم يكن الأمر مجديًا، ولا أستطيع فعل ذلك مرة أخرى، وليس لدي متسع من الوقت لإعادة الاختبار، فذلك سيكون في نوفمبر“.

وأوضحت كيم أنها أعدت العديد من الخطط على مدى الشهور المقبلة، بما في ذلك تصوير نهايات ”مواكبة آل كارداشيان“، وتأثير ذلك على عواطفها، بجانب التخطيط لعيد ميلادها المقبل، ورحلة عائلية.

وعلى الرغم من تشجيع ودعم كل من كلوي وكورتني لشقيقتهما، إلا أن ”كيم“ أوضحت أنها ترى حاليًا أن فكرة إعادة الاختبار، وانتظارها عامًا آخر مع احتمالية عدم النجاح مجددًا، مضيعة للوقت، والجهد، واختتمت حديثها قائلة: ”لا أعلم ماذا أفعل، أحتاج حقًا للتفكير في الأمر“.

يذكر أن ”كيم“ كانت ركزت بالفعل معظم وقتها وجهودها فيما يتعلق بمجال المحاماة، وساعدت في حصول ”أليس ماري جونسون“ على عفو عن حكم بالسجن مدى الحياة نتيجة إدانتها العام 1996 بتهم تتعلق بالمخدرات غير العنيفة، وذلك بعد جهودها في التواصل مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.

كما دافعت ”كيم“ عن مجموعة من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بمن فيهم رودني ريد، وبراندون برنارد.