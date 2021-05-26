بعد أيام على وفاة زوجها عبد الخالق الغانم.. لورين عيسى توجه رسالة "غامضة"

فاجأت الفنانة والمخرجة لورين عيسى، أرملة المخرج السعودي الراحل عبدالخالق الغانم، مخرج مسلسل ”طاش ماطاش“، الذي توفي قبل أيام، متابعيها بـ“منشور غامض“، هدّدت فيه من أساؤوا لها ولزوجها، ووصفتهم بـ“المجرمين“.

ولم توضح لورين عيسى من تقصد بكلامها، لكنها توعدت البعض كونهم تسببوا لها ولزوجها الراحل بذرف الدموع.

واعتبرت لورين عيسى، عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، أن زوجها عبدالخالق الغانم ”شهيد“.

وأضافت لورين عيسى: ”من أحبه الله حبّب عباده به، لم يبق أحد من البشر لم يدعُ له، أطهر قلب انقى روح وأكرم رجل، حنون مسالم بشوش لا يعرف الغدر والخيانة، لا يعرف الحقد والكراهية، ولا الحسد، كانوا ينادونه أهله والمقربون له (أبو الخُلق) خلوقي الطيب كان ملاك في أرض الله ملاك“.

واختتمت لورين عيسى بالقول: ”الآن، أقسم بمن أحلّ القسم، أقسم بمن أحلّ القسم، وأقسم بمن أحلّ القسم، بأن كل دمعة ذرفتها أنا وزوجي، سوف يدفع ثمنها المجرمون، وغداً لناظره قريب“.

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وتوفي المخرج السعودي عبدالخالق الغانم، في 18 الجاري، عقب صراع مع مرض السرطان وذلك عن عمر ناهز 63 عاما، تاركا خلفه مشوارا فنيا حافلا بالأعمال المتميزة، لعل أشهرها مسلسل ”طاش ماطاش“.