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الفاشينيستا بدور البراهيم تثير ضجة واسعة بدعوة الفتيات لشرب "البيرة" (فيديو)
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 13:55 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 14:15 GMT

الفاشينيستا بدور البراهيم تثير ضجة واسعة بدعوة الفتيات لشرب "البيرة" (فيديو)

أثارت الفاشينيستا بدور البراهيم، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها على "سناب شات"، من داخل أحد المطاعم وتدعو من خلاله

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المصدر: كاريمان أبو طالب - إرم نيوز

أثارت الفاشينيستا بدور البراهيم، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“، من داخل أحد المطاعم وتدعو من خلاله الفتيات لاحتساء مشروب ”البيرة“.

وقالت بدور البراهيم ”بنات هذي البيرة اللي اقولكم عليها اتجنن اتموت اللي بيجي لازم يجرب هذي البيرة“، وهو ما عرضها لانتقادات واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، بينما دون على الفيديو مقولة ”في صحتك يا بدور“.

واستنكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي جرى تناقله على نطاق واسع، حيث وجه البعض انتقادات لاذعة للفاشينيستا بدور البراهيم، واتهموها بأنها ”تحرض الفتيات على مشروب ”البيرة“، بينما تحدث البعض عن أن هذه البيرة التي تروج لها لا تحتوي على ”الكحول“، وبالتالي فهي ليست ”مسكرة“.

وغرد متابع يدعى محمد اليو ”مثل هؤلاء هم السبب الأساسي لتدمير وتخريب عقول البنات والشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم“.

وكتب حساب آخر تغريدة سخر فيها من بدور البراهيم، قائلا: ”تموت تجنن بيرة إسلامية موصى عليها من خبيرة الشراب والمشرب وقرقعة الكيسان بدور وبعد التصوير اطرف مغسلة كتيه“.

وعقب محمد بوسيف، في تغريدته ”شو المشكلة إذا كانت بدون كحول“.

وأضاف مغرد يدعى فيصل ”ترى فيه بدون كحول حتى الخمر فيه بدون كحول“.

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