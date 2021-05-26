الفاشينيستا بدور البراهيم تثير ضجة واسعة بدعوة الفتيات لشرب "البيرة" (فيديو)

أثارت الفاشينيستا بدور البراهيم، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“، من داخل أحد المطاعم وتدعو من خلاله الفتيات لاحتساء مشروب ”البيرة“.

وقالت بدور البراهيم ”بنات هذي البيرة اللي اقولكم عليها اتجنن اتموت اللي بيجي لازم يجرب هذي البيرة“، وهو ما عرضها لانتقادات واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، بينما دون على الفيديو مقولة ”في صحتك يا بدور“.

بدور البراهيم تنصح البنات بشرب هذه البيرة pic.twitter.com/3ksgsUfpmM — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 26, 2021

واستنكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي جرى تناقله على نطاق واسع، حيث وجه البعض انتقادات لاذعة للفاشينيستا بدور البراهيم، واتهموها بأنها ”تحرض الفتيات على مشروب ”البيرة“، بينما تحدث البعض عن أن هذه البيرة التي تروج لها لا تحتوي على ”الكحول“، وبالتالي فهي ليست ”مسكرة“.

وغرد متابع يدعى محمد اليو ”مثل هؤلاء هم السبب الأساسي لتدمير وتخريب عقول البنات والشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم“.

مثل هؤلاء هم السبب الاساسي لتدمير وتخريب عقول البنات والشباب ولا حول ولا قوة الا ب الله العظيم . — Mhammad Alio (@MhammadAlio) May 26, 2021

وكتب حساب آخر تغريدة سخر فيها من بدور البراهيم، قائلا: ”تموت تجنن بيرة إسلامية موصى عليها من خبيرة الشراب والمشرب وقرقعة الكيسان بدور وبعد التصوير اطرف مغسلة كتيه“.

تموت تجنن بيره اسلامية موصى عليها من خبيرة الشراب والمشرب وقرقعة الكيسان بدور وبعد التصوير اطرف مغسلة كتيه — اسير الغربة 🇸🇦 (@alkail17) May 26, 2021

وعقب محمد بوسيف، في تغريدته ”شو المشكلة إذا كانت بدون كحول“.

شو المشكلة اذا كانت بدون كحول — محمد أبو شاربين بوسيف❤Bu Saif Culé (@Hoolaco) May 26, 2021

وأضاف مغرد يدعى فيصل ”ترى فيه بدون كحول حتى الخمر فيه بدون كحول“.