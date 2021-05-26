أول ظهور للفنان المصري شريف الدسوقي بعد بتر ساقه (فيديو)

وصل الفنان المصري شريف الدسوقي إلى مستشفى دار الشفاء في العاصمة القاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وفق ما قررت وزارة الصحة بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتم توثيق مقطع فيديو للحظة وصول شريف الدسوقي، للمستشفى برفقة فريق طبي داخل سيارة إسعاف معدة بكل التجهيزات، بينما تم نقله على سرير والدخول لمقر تلقيه العلاج.

وظهر شريف الدسوقي، في الفيديو وهو في حالة نفسية يبدو أنها سيئة بالفعل وهو ما تسبب في منعه من الحديث، فيما جاء وصوله من محافظة الإسكندرية وحيدا دون مرافقين له، على أن يلحق به بعض أفراد أسرته لزيارته والشد من أزره.

يذكر أن الفنانة المصرية بدرية طلبة، صرّحت يوم الثلاثاء، بخروج شريف دسوقي من المستشفى، بعد عملية بتر ساقه، وهو ما سبب حالة من التعاطف الواسع معه بين الجمهور.

وكان شريف يعاني من إصابة حدثت له أثناء تصوير فيلم ”وقفة رجالة“، واكتشف الأطباء أنه يعاني من مرض السكري، وكذلك يعاني من الإصابة بقدم سكرية.

وأجريت له جراحة بسبب وجود جرح في قدمه اليسرى، وساءت حالته بشكل كبير، فاضطر الأطباء إثر ذلك، إلى بتر ساقه من أسفل ركبته.